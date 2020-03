Med eksperternes hjælp fandt Cecilia og Peter i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' en løsning på deres helt store problem: At finde penge til datterens vuggestueplads.

I dag betaler de således for den nu ni måneder gamle Lunas pasning. Men det er penge lige ud af vinduet, fortæller de.

Ligesom de fleste andre danskere mærker de nemlig konsekvenserne af corona-udbruddet. Lige nu betaler de således til en vuggestue, som datteren ikke kan komme i på grund af krisen.

Generelt mærker parret da også corona-udbruddet helt tydeligt på deres i forvejen stramme økonomi.

Peter er nemlig også - midlertidigt - blevet fyret fra sin arbejdsplads, som holder lukket under corona-krisen.

»Det betyder, at vi har noget mindre udbetalt. Jeg har godt nok min a-kasse, men vi kan selvfølgelig mærke det,« fortæller han.

Den aktuelle situation udgør på mange måder et bump på parrets vej ud af gælden, men i stedet for at gå efter en hurtig løsning med kviklån, har parret handlet på en måde, der formentlig vil gøre eksperterne stolte.

De har nemlig grebet røret og konfronteret banken med problemerne i økonomien, og banken har sagt ja til at sætte gældsafviklingen i bero for en stund.

Luna er i dag ni måneder gammel og er blevet rigtig stor, fortæller Peter. Parret er dybt taknemmelige for det års forbrugt af baby-ting, som 'Luksusfældens' eksperter gav dem i gave.

»Vi har været gode til at få styr på det i god tid. Vi vidste jo allerede i starten af corona-krisen, at det ville koste. Det er heldigt, banken ville gå med til det,« fortæller Cecilia.

Parret er da også fortrøstningsfulde og af den forventning, at det hele nok skal gå.

Mens landet er mere eller mindre under nedlukning, får de tilbragt en masse tid sammen i hjemmet. Et hjem, der heldigvis er en del større end det, de boede i under optagelserne.

De er således gået fra at bo klemt på 36 til at have fire værelser fordelt over 89 kvadratmeter. Og det betyder alverden for dem:

»Vi mærker forskellen helt vildt. Det er virkelig dejligt med mere plads, og at vores datter kan lege og være på gulvet,« siger Cecilia, før Peter bryder ind:

»Hun kravler rundt alle steder.«

Han understreger, at han, selvom det i programmet fremgår, som om han skal vælge mellem sin bil og sin datter, altid vil sætte datteren allerhøjest.

Og parret drømmer da også om at give hende nogle søskende. På et tidspunkt. Først skal gælden dog lige være ude af verden.

31-årige Peter og 19-årige Cecilia har sammen datteren Luna. Men udgifterne for datteren er ikke ligeligt fordelt.

Som det ser ud nu, mangler de at afbetale fire lån, men det skal de nok få klaret takket være eksperternes hjælp.

»Vi vil gerne takke eksperterne for, at vi nu kan finde hoved og hale i vores budget. Det har styrket vores forhold,« siger Cecilia.

Også Peter er taknemmelig for den hjælp, eksperterne har givet dem. Også selvom han da synes, de gik lidt hårdt til ham, lyder det med et grin, før Cecilia indskyder:

»Det er overhovedet ikke så sure, som det ser ud i programmet.«

Så snart corona-krisen er ovre, kan Peter vende tilbage til sit job som kok, og Cecilia kan genoptage sin tjeneruddannelse. Hun mangler et år og fire måneder af uddannelsen, men som hun siger:

»Det er jo lige om lidt. Og så har vi mere råderum.«

Det råderum skal bruges på flere børn, et hus og rejser, lyder det drømmende fra parret.

Og drømmene skal udleves sammen, fastslår de.