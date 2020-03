'Luksusfælden'-eksperterne Sesilie Munk Stenderup og Carsten Linnemann tog en sjælden metode i brug i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'.

Her var hovedpersonen, 45-årige Keven, havnet så langt ude rent økonomisk, at eksperterne ikke så nogen anden løsning.

Således opfordrede eksperterne i slutningen af programmet Keven til at søge gældssanering.

Ekspert Carsten Linnemann fortæller, at det er en udvej, han ikke mindes at have benyttet i flere sæsoner af 'Luksusfælden'.

»Det er meget sjældent, vi vælger den løsning. Igennem de 12 sæsoner, jeg har været med, er det vel kun sket en håndfuld gange,« siger han til B.T.

Carsten Linnemann forklarede selv i afsnittet, at gældssanering betyder, at en gæld bliver nedsat eller slettet, hvis man ikke har mulighed for at afvikle på den.

Normalt plejer Carsten Linnemann og hans øvrige ekspertkollegaer selv at foretage en »mere privat gældssanering«.

»Den form for økonomisk hjælp, som vi laver, er jo en form for privat gældssanering, hvor vi forhandler med kreditorer og matcher økonomien. Det lykkedes for langt de fleste deltagere, men der er tilfælde, hvor gælden er så stor i forhold til indkomsten, at det er umuligt.«

Med en gæld på 983.000 kroner til Skat og øvrige kreditorer var ordet »umuligt« dækkende for Kevens situation.

I forvejen lagde eksperterne et stramt budget til Keven, der havde en månedlig indtægt på 17.800 kroner.

Det betød også, at han fremover ville kunne betale 400 kroner i gældsafvikling om måneden - vel at mærke ud fra eksperternes budget.

På baggrund af Kevens store gæld og indtægt så eksperterne derfor ingen anden udvej, end at Keven måtte søge gældssanering, forklarer Carsten Linnemann.

Han fortæller videre, at det var en løsning, eksperterne helst ville have være foruden.

»Det er ærgerligt. Vi vil altid hellere selv have lavet løsningerne, når vi forlader dem, så deltagerne ikke selv skal tage teten. Ikke, fordi de ikke kan selv, men fordi vi gerne selv vil.«

»En del af vores signatur er vores forhandlinger. Det er det, vi kan, og det ender tit i supergode forhandlinger. Så det er altid lidt øv, når vi ikke kan dét.«

Men selvom Sesilie Munk Stenderup og Carsten Linnemann ikke lykkedes med det, de gerne ville, tog hovedpersonen Keven dog beslutningen med oprejst pande i tirsdagens afsnit.

»Jeg havde ikke forventet mirakler. Jeg havde forventet overblik,« sagde han i afsnittet, hvorefter han satte ord på gældssaneringen:

»Vi (Keven og hans kammerat, red.) havde lige snakket om det. Det er jeg overhovedet ikke overrasket over, for det har også været den eneste løsning, jeg har kunnet se.«

Carsten Linnemann understreger igen, at han og Sesilie Munk Stenderup havde undersøgt samtlige muligheder, hvorfor det ikke var udtryk for, at eksperterne smed håndklædet i ringen og gav op.

»Det er et udtryk for en sidste udvej for at kunne komme videre.«