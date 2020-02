»Du er jo et modent menneske ligesom Mette og mig. Men økonomisk er du jo næsten retarderet,« lød den hårde dom fra Kenneth Hansen i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden'.

Det lykkedes ikke eksperterne at samle stumperne af Helle Vangsgaards økonomi, før de forlod hende. Men hvordan går det så i dag?

Det spørgsmål har B.T. stillet den 48-årige massør.

»Det, der er sket siden, er, at jeg har fået nogenlunde styr på tingene,« fortæller hun.

Og det er til trods for, at hun har besluttet ikke at følge eksperternes råd.

Hun bor derfor fortsat i sin lejlighed i Ballerup - hvor hun nu elsker at bo - med sin datter, som ikke helt er stoppet med at få lommepenge.

Hun har også stadig sin bil, selvom hun for nu ikke har noget kørekort. Men det får hun i næste uge, hvilket hun glæder sig til:

»Offentlig transport er altså vanvittigt dyrt,« griner hun.

»Jeg knokler. Jeg kæmper. Jeg er en ildsjæl,« lyder det forhåbningsfuldt fra Helle Bangsgaard, der atter vil være selvstændig massør.

Slutteligt har Helle Vangsgaard også besluttet at starte sin virksomhed op igen.

Den virksomhed, som eksperterne i programmet tvang hende til at lukke efter over 20 år.

»Det var en dum beslutning at lukke den til at starte med, selvom jeg godt kunne se det fornuftige i det i forhold til en uberettiget skattesag, jeg har været igennem,« siger hun og fortsætter:

»Denne gang vil jeg dog ikke starte stort op og leje mig ind alle mulige steder.«

I stedet vil Helle Vangsgaard arbejde fra sit ekstraværelse i Ballerup-lejligheden og køre rundt til sine kunder.

Og hun tror oprigtigt på, at forretningen nok skal komme til at køre på skinner:

»Måske er jeg ikke god til økonomi, men jeg er god til det, jeg laver.«

Siden programmet har Helle Vangsgaard desuden vikarieret for et tandlægeassistent-bureau, og hun knokler for få økonomien til at køre rundt.

Hun har nemlig ikke givet op på håbet om at blive gældfri, selvom eksperterne ikke viste hende tillid.

»Jeg bankede mig selv i hovedet i 14 dage, efter de var smuttet. Jeg tænkte: 'Du er sgu da alt for dum, når du ikke kan overholde et budget,« fortæller hun om eksperternes ord om, at de ikke kunne hjælpe hende.

Efterfølgende fandt Helle Vangsgaard dog ud af, at nogle af de aftaler, som eksperterne havde fået i hus for hende, stadig var gældende, såfremt hun selv gik den ekstra mil.

Og det er hun villig til at gøre.

»Det vigtigste er, at jeg betaler hver måned, og at jeg lever. Så er jeg ligeglad med, om jeg først er gældfri om 26 år. Så længe, jeg kan leve,« siger hun.

Hun erkender, at hun er livsnyder og ganske god til at bruge penge.

Men hun afviser, at hun skulle være økonomisk retarderet.

»Jeg vil sige, at jeg ikke er økonomisk korrekt. Men udtalelsen om, at jeg var retarderet, var meget hård. Jeg er jo ikke komplet idiot. Jeg har altid klaret mig.«