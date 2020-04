»Dengang jeg var på SU, der købte man pasta og ketchup, og så levede man sådan set af det - og så havregryn,« lyder det fra Kenneth Hansen i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden'.

Sammen med makkeren Carsten Linnemann er han på vej til Hillerød, hvor de skal hjælpe parret Simon og Simone, der begge er på SU, med deres hovedrystende ringe økonomi.

Både 27-årige Simon og 29-årige Simone er studerende, men deres vaner stemmer ikke overens med deres sparsomme indkomst.

De prioriterer nemlig flere gange ugentligt at spise ude og bestille take away til sig selv og Simones to børn, men det er altså en luksus, de på ingen måde har råd til.

Særligt sidst på måneden kniber det med at få mad - udefra, forståes - på bordet.

»Vi tog et kviklån på 1000 kroner for at kunne få noget mad,« fortæller Simon kort inden eksperternes ankomst.

Det er da også netop parrets madpost, der springer i øjnene, da eksperterne præsenterer dem for, hvordan de har brugt deres penge det seneste år.

Før selve beløbet bliver afsløret, beder Kenneth Hansen og Carsten Linnemann parret om at komme med et bud på, hvor meget de har brugt på mad.

Eksperterne forsøger her at gøre overforbruget helt tydeligt for parret fra Hillerød. Foto: Nent Group Vis mere Eksperterne forsøger her at gøre overforbruget helt tydeligt for parret fra Hillerød. Foto: Nent Group

Simon tager hurtigt ordet. Han skyder på en 4-5000 kroner. Måske 6000. Men han skal blive overrasket.

Med en stak sedler i hånden begynder Kenneth Hansen at lægge den ene 1000-kroneseddel efter den anden på bordet. Han bliver ved i noget, der føles som en evighed, og det er lige før, bordet ikke er bredt nok.

»Der ligger 10.900 kroner, fordi I vælger at gå ud og spise. I vælger ikke at tage madpakker med, men køber mad nede i kantinen på jeres uddannelser. Og så handler I ind hver evig eneste dag,« konstaterer han og fastslår:

»I er på SU. Hvad fanden er det, der foregår?«

For parret handler det om, at det er lettere at spise ude. Og så ønsker de at sende et signal til omverdenen om, at de har penge nok.

Men det er på ingen måde tilfældet. Til sammen har de en gæld på næsten 700.000 kroner, og de har intet overblik over, hvor meget de skylder - og til hvem.

Det overblik vil eksperterne hjælpe dem med - men det kræver, at deres budget kommer på en tiltrængt slankekur.

Du kan se, om Kenneth Hansen og Carsten Linnemann har held med at hjælpe parret på Viaplay og TV3 klokken 20.