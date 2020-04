'Luksusfældens' to eksperter kom på overarbejde, da de pludselig sad med en deltager på vej i fængsel.

I ugens afsnit møder man den 44-årige sosu-assistent Linette fra Nørre Alslev på Falster. Hun havde oparbejdet en gæld på 1,1 mio. kr. samt ignoreret en dom på 150 timers samfundstjeneste, så det var lidt af en mundfuld at gå i krig med, fortæller ’Luksusfældens’ ekspert Kenneth Hansen.

»Det var meget specielt, og jeg håber aldrig, det sker igen. Det var en meget underlig oplevelse at skulle fortælle et menneske, at hun skal i fængsel. Hvordan forbereder man sig på det både menneskeligt og som privatøkonom?«

Før optagelserne i oktober sidste år havde Kenneth Hansen og hans makker Carsten Linnemann læst Linettes straffeattest og set, at hun stod til en fængselsdom, efter at hun i 2018 havde sat ild til sin egen bil og efterfølgende kun var dukket op til 21 af de 150 timers samfundstjeneste.

Udfordringen for de to eksperter var nu at hjælpe Linette af med sin gæld og samtidig skære situationens alvor ud i pap.

»Vi har aldrig oplevet noget lignende. Det er jo skidesynd for hende, men vi var også nødt til at sige det til hende direkte, for vi blev nødt til at forberede hende på livet efter fængslet,« fortæller Kenneth Hansen.

»Det var svært at forhandle med hendes kreditorer, når hun stod til ikke at have nogen indkomst i seks-syv måneder.«

Som man så i programmet, lykkedes det alligevel eksperterne at få lagt et budget for Linette, og selv om hun først står til at blive gældfri om 23 år, så gik Kenneth Hansen fra optagelserne med et positivt indtryk.

»Hun virkede til at tage det på sig og var klar på at få styr på sit liv. Hun virkede også til at være forenet med tanken om at skulle i fængsel.«

B.T. har været i kontakt med Linette, der fortæller, at hun indtil videre holder sit budget, er kommet ovenpå både fysisk og psykisk og nu bare venter på at kunne afsone sin fængselsstraf, så hun kan komme ud igen og starte på en frisk.

»Jeg har det simpelthen så godt, jeg får sparet penge sammen og bruger faktisk mindre, end jeg må. Det har været en hård kamp, men det er også en helt anden Linette, man møder nu,« fortæller hun.

