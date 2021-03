»Jeg kender følelsen, som mange af dem står med.«

Det er ikke uvante rammer, den nye 'Luksusfælden'-ekspert og fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen kommer ind til i programmet. Hun har nemlig prøvet at stå med en gæld, hun slet ikke kunne overskue.

»Der er mange følelser på spil, når man er i sådan en situation. Man er sårbar og tæt på at give op hurtigt.«

Selvom hendes gæld ikke var i nærheden af, hvad deltagerne i 'Luksusfælden' kan præstere, så var hun også nået til erkendelsen af, at hun ikke selv kunne komme ud af dem. Hun måtte, nøjagtigt som deltagerne, række ud og bede om hjælp.

Det hele startede, da Louise Fredbo-Nielsen som færdiguddannet og i en alder af 26 år arvede en sum penge fra sin far, der pludseligt døde af et hjerteanfald. Men de penge fik hurtigt ben at gå på.

»Størstedelen af pengene blev brugt på at starte en virksomhed op,« lyder det fra den nu 36-årige 'Luksusfælden'-ekspert.

Dengang for ti år siden levede hun desuden et liv med ungdom og fart over feltet.

»Jeg var lige blevet færdig med studiet på CBS, og jeg havde ikke styr på så meget, som jeg havde håbet på.«

For ligesom mange andre unge, før coronaen overhovedet var en ting, brugte hun også penge i byen.

Ofte tog hun sig selv i at være ude i nattelivet i Kødbyen i København, hvor der blev drukket og festet igennem.

Men prisen byturene og meget andet begyndte at løbe op, og lige pludselig stod Louise Fredbo-Nielsen med et overtræk på sin kassekredit.

Hun havde brugt alt, hvad den kunne trække, og hun stod tilbage med en gæld på 50.000 kroner. Penge, som hun ikke havde eller kunne fremskaffe lynhurtigt.

»Jeg har en cand.merc. på CBS, så jeg tænkte, at det var så flovt, det her. Jeg måtte æde skammen i mig efter en tur i Kødbyen, hvor jeg absolut ikke havde flere penge,« lyder det fra Louise Fredbo-Nielsen, mens hun fortsætter:

»Jeg ringede til min mor, som har været eneforsørger for to børn og er folkeskolelærer, for at spørge om hjælp til at betale min gæld.«

Her ses tre ud af de eksperter i sæson 26 af 'Luksusfælden', Sesilie Munk Stenderup, Kenneth Hansen og Louise Fredbo Nielsen.

»På rigtig nordjysk siger hun så til mig, at 'det skal vi nok få styr på, og så låner du pengene af mig med en afdragsordning'.«

Som nylig færdiguddannet føltes 50.000 som et stort beløb for Louise Fredbo-Nielsen.

Derfor ved hun også, hvordan det er at stå uden de store pengemidler og have en gæld, der ser uovervindelig ud. Præcis som 'Luksusfældens' deltagere oplever det.

»Jeg har en kæmpe forståelse for dem, der står der. De har behov for støtte, og eksperterne fortæller dem, hvad der specifikt skal være gøres.«

»Det er vanvittig vigtigt, at folk får styr på deres økonomi. Jeg ved, hvor forfærdeligt det er, når der bare er lidt rod i det. Der er desværre mange mennesker, som ikke kan komme ud af gældshullet.«

I dag bruger Louise Fredbo-Nielsen tiden som ekspert i tv'et, og så er hun desuden blevet fremtidsforsker, efter hun solgte sin andel af den virksomhed, hun også nåede at bruge noget af arven på.

Hun er i øjeblikket højaktuel i den nuværende sæson 26 af 'Luksusfælden' samt sæson 27, der får premiere i efteråret 2021.

Sammen med Jan Swyrtz, Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup hjælper hun danskerne med at få styr på deres økonomi og gæld.