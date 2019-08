Selvom eksperterne ikke er blege for at sige deres mening, kunne det være meget værre.

I kølvandet på premieren af den nye sæson af ‘Luksusfælden’ på TV3 svarede tre af programmets eksperter på spørgsmål fra læserne, og her kom der i den grad nogle sandheder på bordet.

Et af spørgsmålene lyder: Har I ikke lyst til nogle gange at fortælle folk, hvor store idioter de er, sådan virkelig? Og her lyder Mette Reissmanns svar klart.

– Vi har nogle gange rigtig meget lyst til at fortælle folk, hvor store idioter de er. Nu er det jo ikke alt, der kommer med på kamera, såeh. Ja, man er nok ikke i tvivl om, hvad jeg mener, en gang imellem siger jeg jo også tingene lige ud, så folk slet ikke er i tvivl om, at det er dumt, det de har gjort, fastslår eksperten.

Hør alle svarene, hvor man også bliver klogere på, hvilken ekspert, der anbefaler lån, hvem der selv har været fanget i luksusfælden, og hvad deres bedste minder fra programmet er.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk