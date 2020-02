Kenneth Hansen er kommet ud på den anden side af en skilsmisse, og nu har lykken tilsmilet ham igen. Han er nemlig flyttet sammen med en ny kæreste.

Sidste år blev ’Luksusfælden’-eksperten Kenneth Hansen skilt fra ekskonen Rie, som han havde været gift med gennem syv år. Sammen har de sønnerne Holger på 6 og Johannes på 3 år.

– Jeg vil aldrig nogensinde ønske at gentage det her, som jeg har været igennem. Men nogle gange slår livet bare en retning, og så er det bare den vej, man skal, fortæller Kenneth til Realityportalen.

Han fortæller, at det først er her i det nye år, at eksparret er blevet endeligt færdige med at rykke fra hinanden. Ordningen er blevet, så børnene er ni dage hos mor, så fem hos far, og ekskonen bliver boende i familiens gamle hus.

– Det er landet fornuftigt. Men jeg tror ikke, der er nogen skilsmisser, der er nemme. Så selvfølgelig har der været alt muligt, og bølgerne er gået højt og det ene og det andet, fortæller Kenneth og fortsætter:

– Når du har haft et liv sammen og har børn sammen, så er det jo sygt svært. Selv sådan noget helt basalt som at skulle dele fysiske ting. Hvem skal have den vase, hvem skal have den stol, det er jo bare svært ikke at føle sig snydt, når du selv har følelser med i det.

Købt lejlighed med hemmelig kæreste

Heldigvis er Kenneth nu kommet godt ud på den anden side af skilsmissen.

– Det er jo en kæmpe krise at skulle igennem som menneske. Det er jo aldrig sjovt at være i kriser, men det gode er jo, at du kommer fornyet og forstærket ud af det, men det er jo svært, når man er midt i det, fortæller han.

Men faktisk har kærlighedens gudinder allerede tilsmilet ham igen.

– Jeg har fået en kæreste. Det er sådan noget, der er kommet inden for det seneste stykke tid. Men hun holder sig lidt i baggrunden, det er det, hun helst vil, røber Kenneth.

Derfor får kærestens identitet lov at forblive hemmelig, men lidt kan Kenneth dog alligevel ikke lade være at løfte sløret for.

– Joeh, vi er jo flyttet sammen. Vi har faktisk købt en lejlighed sammen, fortæller han med et smil.

Men selvom den nye kæreste fortrækker at være helt anonym, så har hun intet imod, at Kenneth er et offentligt ansigt som ekspert i ’Luksusfælden’.

Det går hende heller ikke på, når han modtager beskeder fra bejlere, der har set ham på tv.

– Det eneste, man kan gøre, det er jo bare at snakke sammen om det, at nu skrev den og den, og det var meget sødt, og så skriver man tilbage, at man har en kæreste, griner Kenneth.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk