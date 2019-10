Mikkel får sig et chok i 'Luksusfælden', men spørgsmålet er, om det er nok til at få ham til at ændre vaner.

Carsten Linnemann og Gustav Juul rykker tirsdag aften ud til Mikkel, der har bedt om hjælp fra ‘Luksusfælden’, fordi han ikke kan få budgettet til at hænge sammen. Og på blot et år har han smadret sin økonomi med dyre kviklån, som eksperterne skal have sat en stopper for.

Mikkel er asfaltørelev, og når han ikke er i skole, bor han hos Steffanie. Men Mikkel betaler ikke husleje til sin kæreste, som derfor står med hele regningen. Han påstår, at han ikke har råd til at betale. De drømmer begge om at finde en lejlighed, hvor de kan starte deres fremtid sammen, men Steffanie tør ikke flytte sammen med Mikkel, så længe hans økonomi er så dårlig.

Eksperterne opdager hurtigt, at det ikke er sandt, at Mikkel ikke har råd til at betale husleje hos Steffanie. For Mikkel bruger gladeligt næsten 11.000 om måneden på diverseposten, der i hans tilfælde omfatter blandt andet onlinespil, byggemarkeder og elektronik. Samtidig har Mikkel en dårlig vane med at låne penge ud til sine venner – selv om han ikke selv har råd til sine egne udgifter.

Mikkel får blandt andet øjnene op for de dumme valg, han har truffet om sin økonomi, da eksperterne viser ham, hvor mange penge han kommer til at betale for et kviklån på 3000 kroner, han har taget. 24.200 ender det med at løbe op i.

– Jeg havde bare ikke regnet med, at det lån kunne løbe så langt op på ét år. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har overhovedet ingen ord for det, siger han om lånet, som kæresten kalder ekstremt.

Smidt ud af A-kasse

Mikkel mener heller ikke, at han har råd til at betale til A-kasse. Hans A-kasse har sendt stribevis af rykkere og endda ringet til ham for at få ham til at betale regningen, men Mikkel har ignoreret både breve og opkald – og nu er han blevet smidt ud.

Han elsker sin bil og bruger over 4000 om måneden på den. Bilen bruger han på at cruise rundt, og så transporterer den ham de 153 kilometer fra Steffanies lejlighed til asfaltørskolen.

Det viser sig dog at Mikkels vanvittige forbrug meget snart får alvorlige konsekvenser for Mikkels hverdag. For eksperterne finder ud af, at Mikkel ikke har betalt forsikringer på sin bil i et halvt år. Udover at det betyder en bøde på 250 kroner hver eneste dag, indtil han betaler sin forsikring, betyder det også, at han kan risikere at stå med en milliongæld, hvis han kører galt.

Men er Mikkel villig til at skille sig af med sin bil og blive voksen? Eller må Steffanie vinke farvel til drømmen om en kæreste, der tager ansvar – og dermed også drømmen om en fælles fremtid? Få svaret i aften.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk