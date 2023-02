Lyt til artiklen

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' så man, hvordan 27-årige Jannika og 23-årige Nicklas fra Karup gennem en lang periode havde haft voldsomme problemer med økonomien.

Faktisk stod det så slemt til, at deres forhold risikerede at gå i stykker, og derfor bad de om hjælp af 'Luksusfælden'.

Til B.T. fortæller parret, at der i dag er både gode og dårlige nyheder at fortælle. Den gode først:

»Vi er stadig sammen,« fortæller Jannika.

I programmet var det især de mange familielån, som gjorde Jannika ked af det.

Alene til familien lød gælden nemlig på 37.300 kroner, og hver gang Jannika greb til telefonen og spurgte om penge, fik hun skældud.

Derfor havde de, af eksperterne Kenneth Hansen og Mette Reismann, fået til opgave at stoppe deres pengelån fra familien, og det overholder de stadig i dag.

Med en enkelt undtagelse i januar.

»Nicklas lånte penge af sin mor her i slutningen af januar, inden han fik løn, fordi vi manglede til benzin. Ellers har vi ikke, og Nicklas' mor fik også pengene med det samme, da han fik løn.«

Derudover kæmper parret også stadig med økonomien, blandt andet fordi inflationen er steget.

Jannika er uddannet salgsassistent og er i programmet ansat på et barselsvikariat. Men sådan er det ikke længere.

Hun blev ledig fra 6. januar, da hendes vikariat ophørte, fortæller hun.

»Vi forsøger at følge det budget, som eksperterne lagde til os. Omvendt ændrer vi også en gang imellem, som eksempelvis her i januar og februar, hvor jeg har fået mindre udbetalt, fordi jeg gik ledig fra 6. januar,« siger hun og fortæller, at deres betalingsmetoder faste udgifter som el, vand og varme er blevet ændret:

»Vi har med vores udbydere aftalt, at vi betaler hver måned frem for hver tredje måned. Ellers bliver regningen for stor for os.«