I tirsdagens 'Luksusfælden' er det den 34-årige svenske praktikant Emelie, der har bedt om eksperternes hjælp.

Efter år med både spillemisbrug og alkoholmisbrug er hendes økonomi lagt i ruiner. Hun skylder mere end 1,1 millioner kroner til over 30 forskellige kreditorer, og hver måned mangler hun næsten 30.000 kroner til at betale den gæld, der bare stødt vokser sig større.

»Hvad fanden har jeg haft gang i?« lyder det fra 'Luksusfælden'-deltageren, da eksperterne fremlægger hendes økonomiske situation for hende.

»Nogle gange kan jeg slet ikke forstå, at jeg har været så langt ude, som jeg har været. Det gør mega ondt at se.«

Eksperterne Kenneth Hansen og Louise Fredbo-Nielsen er i Viborg for at forsøge at hjælpe deltageren Emelie med sin hårdt pressede økonomi.

Heldigvis har Emelie arvet 200.000 kroner efter sin mor, og de penge giver hun nu eksperterne Kenneth Hansen og Louise Fredbo-Nielsen fuld råderet over, så de kan forhandle med hendes kreditorer.

Der er bare ét problem.

For Emelie bruger stadig af arven, selvom eksperterne er i fuld gang med at forhandle for den.

I det hele taget har hun svært ved at ændre sine uhensigtsmæssige vaner.

»Ligesom med mit misbrug, så tager ting tid for mig. Det har mange års erfaring lært mig,« undskylder Emelie overfor eksperterne.

»Jeg må være voksen nok til at sige, at jeg har fucket op, og det er jeg ked af.«

Om Kenneth Hansen og Louise Fredbo-Nielsen alligevel kan rette op på Emelies penible situation kan du se på TV3 tirsdag aften kl. 20 eller nu på Viaplay.

Emelie har ikke ønsket at stille op til interview.