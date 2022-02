I tirsdagens afsnit af TV3-programmet 'Luksusfælden' mødte vi den 42-årige social- og sundhedshjælper Marianne Sundvang, der røg og drak cola i stride strømme og lod sine forældre sponsorere gildet.

I dag, et halvt år efter optagelserne, er hun stadig glad for, at hun tilmeldte sig programmet og fik vendt om på sin økonomi og dårlige vaner, fortæller hun til B.T.

'Luksusfælden'-deltageren synes tilmed – stik imod sidste uges deltagere – at 'Luksusfælden'-eksperterne var »rigtigt søde«, og at hun er blevet »klippet mega godt sammen«.

»Der var kun en samtale, jeg havde med Sesilie, der ikke er kommet med, og så min søsters samtale med Kenneth, der heller ikke er kommet med. Det undrede os faktisk lidt. Men ellers synes jeg faktisk, de har fået gjort et kæmpe godt stykke arbejde,« jubler Marianne Sundvang til B.T.

Marianne Sundvang fik både skæld ud og kram af sin søster Mai-Britt i 'Luksusfælden'. Vis mere Marianne Sundvang fik både skæld ud og kram af sin søster Mai-Britt i 'Luksusfælden'.

Hun kan ikke fortælle om søsterens samtale med eksperten Kenneth Hansen, men samtalen om sin depression med Sesilie Munk Stenderup kan hun godt berette om, selvom den ikke nåede videre til tv-skærmen.

»Sesilie spurgte ind til mig, om hvordan jeg havde det, og hvordan tingene stod til og sådan noget. De har ellers været rimeligt godt omkring, synes jeg,« forklarer den 42-årige social- og sundhedshjælper.

»Det handlede om den depression der, og at jeg havde tabt overblikket over min økonomi, og jeg ikke lige vidste, hvordan og hvorledes og hvor, jeg skyldte penge henne. Kuverterne røg i skuffen, hver gang jeg tømte postkassen, når jeg endelig fik taget mig sammen til at gøre det.«

De dårlige undskyldninger bed dog ikke på 'Luksusfælden'-eksperten, og Marianne Sundvang tog imod udfordringen om at komme ud af offerrollen.

'Luksusfælden'-deltageren Marianne Sundvang var flov og brød ud i tårer, da det gik op for hende, hvor meget hun hver måned fik af sine forældre. Vis mere 'Luksusfælden'-deltageren Marianne Sundvang var flov og brød ud i tårer, da det gik op for hende, hvor meget hun hver måned fik af sine forældre.

Siden har hun da også overholdt sit budget, betalt sit børnebidrag og afdraget på sin gæld.

Hendes forældre betaler heller ikke længere for noget – og colaforbruget er skruet ned fra seks liter om dagen til halvanden liter om ugen, ligesom e-cigaretten bliver tændt sjældnere og sjældnere.

»Det var hårdt i starten, og jeg faldt da også i nogle gange, det skal jeg da ærligt erkende. Jeg skulle lige sige ordentligt farvel,« siger Marianne Sundvang med et grin.

»Men jeg er virkelig kommet ud på den anden side!«