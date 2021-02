»Kan vi lige slukke kameraerne i et øjeblik?« spørger 29-årige Camilla produktionen bag 'Luksusfælden'. Øjeblikket efter udvandrer hun.

Forlader den scene, hvor eksperterne er ved at afgive deres dom over hende og kæresten, den 41-årige Jespers, økonomi. Deres hårde dom.

Det er særligt Jan Swyrtz, der fører ordet, da eksperterne i tirsdagens afsnit folder parret fra Høngs økonomiske ruiner ud på en tavle. Sammenlagt har de en gæld på omtrent 2,8 millioner kroner.

»Det er jo fuldstændig sindssygt, at man er i en situation, hvor man ikke kan sove om natten, har det megadårligt og så går ud og køber biler, tøj og køkken, uden omtanke.«

»Helt ærligt. Hvor modent og voksent er det lige?« spørger han.

Parret har lidt svært ved at svare, men forklarer alligevel, at de ikke har haft det fulde overblik over, hvad de har skyldt.

De oplevede på et tidspunkt, at strømmen i deres hjem blev slukket, fordi de manglede at betale en regning.

En regning på 20.000 kroner, de ifølge eget udsagn ikke havde været opmærksomme på.

Parret fra Høng. Vis mere Parret fra Høng.

Jan Swyrtz køber ikke forklaringen. Mener, at deres påståede uvidenhed skyldes, at de ikke »sætter sig ind i noget som helst«.

Diskussionen bliver ophedet, og det bliver for meget for Camilla, der altså ser sig nødsaget til at gå sin vej. Hendes kæreste følger med.

Parret ved godt, at deres økonomi og forhold hænger i en tynd tråd, og vil gerne have eksperternes hjælp. Men det er også hårdt for dem at lægge ører til dommen.

Eksempelvis når de skal høre, hvordan det er deres egen skyld, at de nu står med to huse, som de ikke har råd til. Hvoraf det ene sågar har været på vej på tvangsauktion flere gange.

I programmet kan man se, at Camilla insisterer på at beholde det ene hus.

»I kan tage alt andet fra mig, men mit hus tager I ikke. Alt andet,« siger hun til eksperterne.

Lige lidt nytter det dog, for hun bliver sat over for et ultimatum. Hvis parret ikke sælger, går eksperterne.

Hvordan det ender, kan du se på Viaplay og på TV3 klokken 20.