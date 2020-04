12 kopper kaffe. 12 dåser cola. Og 40 cigaretter. Hver evig eneste dag.

De to 'Luksusfælden'-eksperter er chokerede, da de i aftenens afsnit af TV3-programmet bliver klar over, hvor urimeligt meget koffein Linette fra Falster indtager på en dag.

Men Kenneth Hansen og Carsten Linnemann er ikke de eneste, der får sig et chok.

De to eksperter kan nemlig også overbringe den intetanende 44-årige Social- og sundhedsassistent nyheden om, at hun skal i fængsel.

Linette har ignoreret både sine 150 timers samfundstjeneste og den efterfølgende stak af rudekuverter. Nu skal hun i fængsel. Foto: TV3 Vis mere Linette har ignoreret både sine 150 timers samfundstjeneste og den efterfølgende stak af rudekuverter. Nu skal hun i fængsel. Foto: TV3

»Seriøst? Oh my God. Så bliver ens liv da først ødelagt, hvis man skal derind og sidde,« siger hun, da det går op for hende, at hun skal ind og brumme den i 6-7 måneder.

For et par år siden fik Linette fra Nørre Alslev en dom for at have sat ild til sin egen bil og garage. Det kostede hende 150 timers samfundstjeneste.

Men efter 21 timer fik hun nok. Hun kunne ikke helt se meningen med at udføre samfundstjenesten, fortæller Linette, der heller ikke fik åbnet de mange rudekuverter fra kriminalforsorgen, der ellers kunne have forberedt hende på den hårde skæbne.

Midt i kaosset mener Linette, at hun og hendes lille hund Houdini jo stadig skal leve. Så hvis social- og sundhedsassistenten får lyst til at forkæle sig selv med en sodavand, så gider hun ikke tælle penge. Så køber hun den.

Kenneth Hansen og Carsten Linnemann fremviser her Linettes daglige luksus-forbrug bestående af 12 dåser cola, 12 kopper kaffe og to pakker cigaretter. Foto: TV3 Vis mere Kenneth Hansen og Carsten Linnemann fremviser her Linettes daglige luksus-forbrug bestående af 12 dåser cola, 12 kopper kaffe og to pakker cigaretter. Foto: TV3

Og hun køber mange, opdager hun i aftenens afsnit. For den lille luksus er løbet op i 12 dåser cola om dagen. Læg dertil 12 daglige kopper kaffe og to pakker cigaretter.

Det vanvittige overforbrug har været medvirkende til, at Linette nu skylder over 1,1 millioner kroner væk, og at gælden vokser med 8.400 kroner om måneden.

Og for at det ikke skal være nok, så mister Linette også sin indtægtskilde da hun mister sit job midt i 'Luksusfælden'-forløbet.

