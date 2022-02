I en alt for dyr lejlighed i Aalborg, besøger 'Luksusfælden'-eksperterne Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup tirsdagens deltager Marianne Sundvang.

Hun har brug for 'Luksusfælden', fordi hun ikke kan få det til at løbe rundt. Det på trods af, den 42-årige SOSU-hjælper hver måned modtager lige godt 3000 kroner fra sine forældre i lommepenge.

Udover lommepengene betaler Marianne Sundvangs mor og far også hendes regninger, såsom udgifterne til hendes bil – som faktisk tilmed er farens bil.

Men egentligt har denne seneste 'Luksusfælden'-deltager allerede selv rigeligt med penge at fornøje sig for.

Marianne og hendes søster bliver chokerede, da de får Mariannes månedlige cola- og cigaretforbrug stillet op foran dem af eksperterne Sesilie og Kenneth. Vis mere Marianne og hendes søster bliver chokerede, da de får Mariannes månedlige cola- og cigaretforbrug stillet op foran dem af eksperterne Sesilie og Kenneth.

I hvert fald bruger hun hver måned 3900 kroner på den pakke cigaretter og de seks liter cola, hun indtager hver eneste dag.

»Men det forstår jeg bare ikke! Hvordan fanden kan jeg bruge så mange penge på det? Hold da op, det er vanvittigt,« sukker Marianne Sundvang i programmet.

Her har hun moralsk støtte af sin søster Mai-Britt, der bliver lige så chokeret over eksperternes opgørelse af Mariannes usunde forbrug.

»Jeg kan godt forstå, du ikke kan få det til at hænge sammen, hvis du bruger næsten 4000 på cola og cigaretter. Jeg kunne aldrig finde på at bruge 4000 på cola og cigaretter og så låne penge af mine forældre. Det kunne jeg ikke,« lyder det bestemt fra lillesøsteren Mai-Britt.

Marianne Sundvang får moralsk støtte - og en opsang - af sin lillesøster Mai-Britt i andet afsnit af 'Luksusfælden'. Vis mere Marianne Sundvang får moralsk støtte - og en opsang - af sin lillesøster Mai-Britt i andet afsnit af 'Luksusfælden'.

Derfor er det en flov Marianne Sundvang, der må konstatere, at det skal være slut med de mange daglige liter cola og smøger.

»Jeg får virkelig dårlig samvittighed med tanke på, at jeg faktisk låner penge af min mor og far for at få det til at køre rundt, og så sætter de det der op. Så bliver jeg sådan lidt pinligt berørt,« indrømmer 'Luksusfælden'-deltageren til kameraet.

Andet afsnit af 'Luksusfælden' sæson 28 sendes i aften kl. 20 på TV3 og kan ses nu på Viaplay.