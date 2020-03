»For os at se, så vil jeg sige, at løsningen på jeres problem står lige her,« siger Mette Reissmann og peger på en sort bil.

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' har parret Peter og Cecilia fra Hvidovre svært ved at få råd til en vuggestueplads til deres datter på tre måneder.

Den førnævnte sorte bil koster dem gennemsnitligt 5000 kroner om måneden - penge, som ville lune godt andre steder i budgettet.

For eksempel til afbetaling på den gæld på næsten 400.000 kroner, som Peter hovedsageligt står bag. Og så naturligvis på vuggestuepladsen.

31-årige Peter og 19-årige Cecilia har sammen datteren Luna. Men udgifterne for datteren er ikke ligeligt fordelt. Foto: Nent Group Vis mere 31-årige Peter og 19-årige Cecilia har sammen datteren Luna. Men udgifterne for datteren er ikke ligeligt fordelt. Foto: Nent Group

Men den 31-årige Peter vil ikke af med bilen, selvom et salg heraf ville kunne skabe ekstra råderum i budgettet og indfri lån til intet mindre end ni kreditorer.

»Jeg vil helst beholde bilen, fordi den er en god ting at have. Det er nemmere at handle ind og komme frem og tilbage fra arbejde,« siger han om situationen.

Cecilia kan derimod ikke se nogen grund til at beholde bilen. Det er i forvejen hende, der står med langt størstedelen af udgifterne for datteren Luna.

»Det er jo vores datter. Hun er et menneske. Bilen er jo bare en ting, som vi altid kan få på et andet tidspunkt, når vi får råd til det,« siger hun og fortsætter:

»Han vælger ligesom lidt sin datter fra i forhold til bilen, føler jeg.«

Parrets drøm er at få flere børn og flytte i hus, men som man ser i tirsdagens afsnit, bor de på 36 kvadratmeter og har ingen udsigter til at flytte, med mindre de træffer nogle alvorlige valg.

Heriblandt beslutningen om at sælge bilen. Men vil Peter det?

Det kan du se på Viaplay og TV3 klokken 20.