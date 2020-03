»Som udgangspunkt handler det hele lige nu om at få styr på min økonomi og få styr på mit liv.«

Således lyder det i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' fra deltageren Keven. Og det står grelt til.

Han døjer med bragende hovedpine, sover ikke om natten, bor i en gammel campingvogn, og hans økonomi ligger i ruiner.

Faktisk skylder han 983.000 kroner væk - heraf et stort beløb til Skat, fordi han ikke har betalt moms og skat fra den virksomhed, han driver som førstehjælpsinstruktør.

I tirsdagens afsnit er det op til eksperterne at give økonomisk førstehjælp, for den 45-årige mand har mere eller mindre givet op:

»Min økonomi er jo fuldstændig bombet. Hvis jeg skal have mad, betale børnepenge og køre frem og tilbage fra Søborg for at hente min søn, har jeg været nødt til at kaste håndklædet i ringen og sige 'fuck det',« fortæller han.

Og det er endda før, eksperterne konfronterer ham med, hvor skidt det reelt står til. Her mister han alt modet:

»Nu er jeg ikke så sikker på, at jeg tror på det længere. Undskyld. Det gjorde jeg lige før. Dér væltede det,« lyder det fra Keven før Carsten Linnemann afbryder:

»Din største udfordring er dig selv. Du er den største forhindring, før du kan komme videre med dit liv på en god måde. Du ser dig selv som et offer, og så længe du gør det, kommer du ikke videre.«

Han påpeger også, at det ikke bliver let for Keven at komme af med den enorme gæld.

»Men det betyder ikke, at du ikke kan få et ordentligt og godt liv. Men du skal tage dig sammen,« lyder den kontante udmelding fra eksperten.

