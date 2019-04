Der skal foretages store ændringer hos aftenens deltagere i 'Luksusfælden'.

I Skive bor Jens og Lisbeth med deres fire sammenbragte teenage-børn. De har en udmærket økonomi, men Jens’ passion for at købe og sælge biler udhuler økonomien.

Jens har ejet 130 biler, og han tager ikke rigtig hensyn til, hvad hans kæreste Lisbeth synes, når han køber en ny bil – for han tjener mest, så det er jo mest hans penge.

Til gengæld kan Lisbeth godt få lov at tage sig af de knap så spændende ting som at tale med forsikringsselskabet, hver gang en ny bil lander på matriklen.

For Jens fylder passionen for biler alt, og han synes ikke, at kæresten Lisbeth behøver at blande sig i, hvor mange penge han bruger på konstant at købe og sælge biler.

Han kører økonomisk sololøb, og derfor har Lisbeth heller ikke adgang til hans konti, og han gider ikke rigtig diskutere økonomi med hende. Nu har han lige købt en Mercedes, som koster familien 6000 om måneden.

Jens’ bileventyr betyder blandt andet, at de netop har haft et underskud på 25.000 kroner på budgetkontoen, og at der ikke har været råd til at betale for sønnens efterskole.

Det giver Lisbeth søvnløse nætter, og hun har brugt sine egne lommepenge til at dække noget af underskuddet.

Jens syntes, det var fint, og han så ingen grund til at fortælle om sin egen lille private opsparing, som hurtigt kunne have løst problemet.

Men kan eksperterne få Jens til at indse, at den økonomiske situation ikke er holdbar, og at der skal foretage store ændringer, hvis parrets økonomi skal reddes?

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk