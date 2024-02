»Jeg er ret sikker på, at McDonald's ville få store problemer, hvis du lod være med at komme der,« siger 'Luksusfælden'-ekspert Jan Swyrtz.

42-årige Jens fra Tårs i Nordjylland køber takeaway 186 gange om året. I en tom pizzaæske afslører eksperterne tallet i tirsdagens nye afsnit af ‘Luksusfælden’.

»Det er godt nok ofte,« svarer vennen Nicklas betuttet.

På bare ét år har Jens lånt over 100.000 kroner. Han forsøger at lade som om, at alt er i orden, når børnene er hos ham. Men det er langt fra virkeligheden.

Efter at være blevet skilt fra sin kone for tre år siden har både de økonomiske og mentale problemer hobet sig op, og regningerne er kun blevet større imens. I puljen af regninger findes Jens’ husleje også, som han ikke kan betale.

En stor del af pengene er blevet brugt på nemme løsninger som fastfood.

Jens fortæller selv, at når han henter sine børn fra børnehave og skole hver onsdag, kører de på McDonald's efter is og cheeseburgere.

»De er vant til det, så det er faktisk det første, de spørger ind til om onsdagen,« siger Jens.

Det har fået dommen fra eksperterne Kenneth Hansen og Jan Swyrtz til at falde. Kenneth Hansen påpeger, at Jens vælger de nemme løsninger.

»Det gør jeg sgu med alt. Det kan jeg godt være ærlig og sige,« lyder det fra Jens.

Om Jens formår at betale sin store gæld af, afhænger af, om han er klar til at være ærlig overfor sine venner og familie, så han kan få den hjælp, han har brug for.

Det nye afsnit af ‘Luksusfælden’ sendes tirsdag kl. 20.00 på TV3 eller Viaplay.