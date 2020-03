For rullende kameraer besluttede 'Luksusfælden'-deltager Danni i tirsdagens program at gå fra kæresten Mille for i stedet at starte på en frisk i sin egen lejlighed.

Forholdet havde i forvejen oplevet udfordringer på grund af den 26-årige mands økonomi, og lige dér i sofaen - under optagelserne - valgte Danni så at gøre det forbi med Mille. Nu fortæller han hvorfor.

»Jeg valgte at gå med for muligheden at få min egen lejlighed, fordi jeg - som de også sagde i programmet - var alt for afhængig af andre, og det ønskede jeg ikke at være,« siger han og fortsætter:

»Hvis jeg havde valgt at flytte sammen med Mille, kunne det jo være, vi alligevel var gået fra hinanden en måned senere, og så havde jeg jo været tilbage, hvor jeg startede.«

I programmet ser man, at Mille er mundlam efter at have fået overbragt beskeden om, at Danni vil flytte for sig selv. Men da hun atter finder ordene, gør hun det klart, at forholdet ikke kan fortsætte.

Noget, Danni, som du kan se i klippet ovenfor, er indforstået med.

Overfor B.T. Danni erkender dog, at det godt kan virke voldsomt, da han i programmet vælger Mille fra på den måde, som han gør det.

»Efter de stoppede med at filme, fik vi talt om tingene på en ordentlig måde, for der var jo også andre ting, der skulle styr på. Ting, der ikke skulle ud i tv - for det var jo ikke udelukkende økonomien, der gjorde udfaldet.«

»Det er grænseoverskridende, at det ser ud, som om jeg dropper hende på landsdækkende tv. Men så igen: Det er jo tv, og man kan ikke vise alt.«

I slutningen af programmet fortæller speakeren, at Danni og Mille fortsat har kontakt. Og sådan er det stadig, fortæller Danni til B.T., ligesom han også fortæller, at de af og til ser hinanden.

»Men er på venneplan. Så må vi se, hvad fremtiden bringer.«

Danni har da heller ikke, siden optagelserne var færdige, fundet kærligheden i en ny.

»Der er ingen ny kæreste. Det er stadig Mille, der har min kærlighed,« siger han.

Han uddyber, at han har travlt med at finde sig en kæreste - uanset om det skal være Mille eller en anden kvinde.

»Som min tilværelse er nu, har jeg valgt, at jeg ikke skal flytte sammen med nogen, før jeg er gældfri. Jeg vil ikke flytte min økonomiske byrde over til en anden, som jeg gjorde det med Mille.«

»Jeg håber, at jeg kan blive gældfri så hurtigt, som muligt. Min store drøm er jo at få hus, bil, kæreste og børn en dag. Men først, når jeg er gældfri.«