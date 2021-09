Det endte med et decideret skænderi i tirsdagens premiere på 'Luksusfælden'.

Her sluttede den 29-årige deltager Jacob Sørensen og hans 35-årige kone Henriette Sørensen med at ønske eksperterne »et lorteliv«, og i dag har ægteparret fra Brørup bestemt ikke pænere ting at sige om eksperterne og TV3-programmet.

»Vi er blevet taget hårdt bagi. De har snydt sig til at kunne trampe på os, og det er bare ikke fair,« raser Jacob Sørensen til B.T.

Han og Henriette mener begge, at det aldrig var eksperterne Jan Swyrtz og Louise Fredbo-Nielsens intention at hjælpe dem. Kun at lave et »godt show«.

»De er skuespillere, der får deres replikker serveret af tilrettelæggeren. De har ingen forstand på økonomi, de er ikke eksperter,« er Jacob Sørensen overbevist om.

Louise Fredbo-Nielsen er den nyeste ekspert i 'Luksusfælden'. Til daglig er hun fremtidsforsker og har udgivet en bog om investeringer. Hun har en kandidatgrad i Business & Politics fra CBS. Jan Swyrtz er selvstændig økonomikonsulent i sin virksomhed Økonomicenteret. Foto: NENT Group/Thomas Dahl Vis mere Louise Fredbo-Nielsen er den nyeste ekspert i 'Luksusfælden'. Til daglig er hun fremtidsforsker og har udgivet en bog om investeringer. Hun har en kandidatgrad i Business & Politics fra CBS. Jan Swyrtz er selvstændig økonomikonsulent i sin virksomhed Økonomicenteret. Foto: NENT Group/Thomas Dahl

Han tænker også, det var derfor, eksperterne ikke kunne give ham og Henriette de uddybende forklaringer, de ønskede sig, men i stedet ignorerede dem uden for optagelserne.

Faktisk mener Brørup-ægteparret ligefrem, at der blev fiflet med tallene i programmet.

»De har selv lagt lidt ekstra ind, fordi de gerne vil have, at det skal se ekstra slemt ud, fordi det er sjovere at vise. Jeg gik selv ind og tjekkede vores økonomi nærmest to år tilbage efter regnskabstavlen, og deres tal hang ikke sammen. De har for eksempel regnet cigaretter ind både på mad- og diverseposten,« raser Henriette Sørensen.

Ægteparret Henriette og Jacob Sørensen deltog i premieren på 'Luksusfælden' sæson 27. De mener dog, at eksperternes slet ikke ville eller var i stand til at hjælpe dem - for de er bare skuespillere, der vil have et godt show. Derfor mener ægteparret også, at der er blevet snydt med tallene, så deres økonomi ser værre ud, end den er. Foto: TV3 Vis mere Ægteparret Henriette og Jacob Sørensen deltog i premieren på 'Luksusfælden' sæson 27. De mener dog, at eksperternes slet ikke ville eller var i stand til at hjælpe dem - for de er bare skuespillere, der vil have et godt show. Derfor mener ægteparret også, at der er blevet snydt med tallene, så deres økonomi ser værre ud, end den er. Foto: TV3

'Luksusfælden'-ægteparret er heller ikke tilfredse med klipningen af programmet, som de mener fremstiller dem i et dårligt lys, mens eksperternes nedværdigende kommentarer er blevet klippet fra.

Men faktisk havde Jacob og Henriette Sørensen allerede forinden forsøgt at sørge for, at programmet aldrig ville blive vist på tv.

»Vi havde skrevet mails til flere derindefra, at vi ikke ville have, at de sendte programmet, fordi det er ukorrekte oplysninger. Men det skider de på, de har aldrig vendt tilbage,« lyder det fra Jacob Sørensen.

Trods frustrationen over programmet vurderer parret dog selv, at de går en lysere fremtid i møde på egen hånd.

Jan Swyrtz har længe været ekspert i 'Luksusfælden'. Til daglig er han økonomikonsulent i sin egen virksomhed Økonomicenteret. Foto: Sine Fiig Vis mere Jan Swyrtz har længe været ekspert i 'Luksusfælden'. Til daglig er han økonomikonsulent i sin egen virksomhed Økonomicenteret. Foto: Sine Fiig

Ikke mindst fordi Henriette Sørensen har fået et job – og det var ikke det, hun skulle til samtale på i Esbjerg gennem programmet.

»Jobsamtalen i Esbjerg var også falsk, der var ingenting. Det var bare virksomheden, der gerne ville have reklame. For lige så snart, eksperterne var gået, så ringede Henriette til dem, og så var der sjovt nok ikke noget job alligevel,« raser Jacob Sørensen.

Men i sidste uge skaffede Henriette Sørensen selv et job, da hun er blevet fastansat som rengøringsassistent.

Jacob Sørensen arbejder stadig som lagermedarbejder, så nu har parret købt en ekstra bil – modsat eksperternes råd om at sælge den ene, de havde.

»Vi fik bil nummer to, fordi det var et krav fra mit arbejde. Jeg er meget glad for det. Det bliver rart at få lidt flere penge ind,« jubler Henriette Sørensen.

Hvad handler 'Luksusfælden' mest om?

Ligeledes er ægteparret og deres tre børn flyttet fra huset i Brørup og om til et rækkehus tættere på deres familie, som hjælper dem.

B.T. har forholdt Nordic Entertainment Group alle Jacob og Henriette Sørensens mange kritikpunkter.

I et samlet skriftligt svar fortæller mediekoncernen bag 'Luksusfælden' dog blot, at de er kede af programmets udfald.

»Vi er ærgerlige over, at Jacob og Henriette har den opfattelse af deres medvirken i 'Luksusfælden',« understreger Kenneth Kristensen, programdirektør hos Nordic Entertainment Group.

»Dét kræver en stor indsats af eksperterne i programmet, som altid sætter sig grundigt ind i de medvirkendes økonomi, men også en indsats fra de medvirkende. Luksusfældens eksperter viser de medvirkende en mulig vej ud på den anden side af gælden, men det er helt op til deltagerne at vælge, om de vil følge den vej,« slutter programdirektøren.