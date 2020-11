Bandet Lukas Graham har gang på gang toppet hitlisterne. Og nu gør musikerne det igen.

Denne gang er der dog tale om en lidt anden liste end den, de er vant til at bestige.

Således kan dokumentaren '7 Years of Lukas Graham' nu bryste sig af at være den mest sete danske dokumentarfilm i biograferne i gennem næsten et år.

Med indtil videre 18.678 solgte billetter har filmen netop slået blandt andre den Oscar-nominerede dokumentarfilm 'The Cave' og Nicole Horanyis 'En fremmed flytter ind' på billetsalget.

Vi skal tilbage til 2011 for at finde en dokumentarfilm, der har tiltrukket flere biografgængere. Her blev der solgt 38.000 billetter til 'Svend' – en dokumentarfilm af Anne R. Wivel om Svend Auken.

Det er dog endnu ikke udelukket, at '7 Years of Lukas Graham' kan nå også at slå dokumentaren om politikeren. Den kører nemlig fortsat i biografen.

Uagtet, hvor mange billetter, der ender med at blive solgt, udtrykker filmens producent Sara Stockmann allerede nu tilfredshed:

»Vi var helt sikkert en smule nervøse over, om filmen kunne trække et publikum her midt i anden bølge af corona-pandemien.«

»Men vores idé om, at danskerne savner musikoplevelser og er nysgerrige på en af danmarkshistoriens største musiksucceser, har vist sig at holde stik. Og det er vi naturligvis utrolig glade for.«

'7 Years of Lukas Graham' fik premiere 5. november og er instrueret af René Sascha Johannsen, som har fulgt det populære band i – ja, du har nok regnet det ud – syv år.

B.T. egen anmelder har i sin anmeldelse 'Lukas Graham-film giver kuldegysninger, men skuffer på flere punkter' givet filmen fire stjerner. Baggrunden herfor kan du læse her.

Filmen, hvis trailer du finder øverst i artiklen, kan fortsat ses i 38 biografer rundt om i landet.