Julie Bloch Lauridsens virksomhed strøg af sted, efter hun i starten af februar var med i 'Løvens hule'.

Godt nok måtte hun forlade programmet uden en investering, men blot få dage efter udsendelsen måtte hun melde udsolgt, og siden har hun på grund af corona-krisen ikke haft varer på lager.

Alligevel vælter det ind med forudbestillinger på iværksætterens lidt pudsige varer.

NipNap, som hendes virksomhed hedder, sælger nemlig såkaldt chips-bestik. Produktet er udformet som en lille, bæredygtig træpincet, og formålet med de såkaldte NipNaps er at komme fedtede chipsfingre til livs.

Og meget tyder altså på, at danskerne er med på idéen om chipsspisning, hvor man ikke skal have de fedtede labber ned i chipsskålen. Lige nu har flere tusinde nemlig lagt en forudbestilling, fortæller Julie Bloch Lauridsen, der dog ikke vil komme ind på et konkret antal.

»Vi er i de små tusinder. Det er jo heller ikke det, det handler om. Det er bare mega fedt, at folk har lyst til at støtte virksomhed. Jeg tror, at flere er blevet opmærksomme på renlighed og bakterier i disse dage, og selvom det ikke sådan er det, NipNap taler ind i, bidrager produktet jo til renligheden.«

Træbestikket får Julie Bloch Lauridsen produceret i Kina, og iværksætteren har derfor allerede fra starten af corona-udbruddet mærket konsekvenserne heraf, fordi fabrikkerne lukkede ned.

Gang på gang måtte hun informere sine kunder om, at leveringen blev udskudt. Alligevel har langt de fleste udvist stor forståelse, fortæller hun.

»Det er selvfølgeligt frustrerende, at der er så mange, der venter og glæder sig til at modtage produktet. Det er super træls, men der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Jeg må bare være åben og sige det, som det er, til mine kunder.

På spørgsmålet om, hvorfor den 25-årige iværksætter fortsat tager imod forudbestillinger, når hun nu i flere måneder ikke har kunnet levere, svarer hun:

»Dansk lovgivning er jo sådan, at man ikke må trække penge, før varen sendt, så det gør jeg naturligvis ikke.«

»Jeg kunne også have lavet en venteliste, men det er nemmere at gøre det på denne måde, for så kan jeg bare ekspedere, når varerne kommer.«

Og varerne skulle gerne være lige på trapperne, fortæller Julie Bloch Lauridsen. Går alt, som det skal, kan hun nemlig sende NipNaps ud igen fra 1. maj. Forberedelserne hertil er da også så småt gået i gang.

»Jeg er i gang med at skrive alle kurverterne. Det gør jeg i hånden, så det tager en del tid. Lige nu klarer jeg 100 om dagen. Det er en god målsætning, for det er nok til, at det batter, men det er ikke så mange, at man bliver fuldstændig ør i hovedet,« griner hun.

Selvom coronavirussen har skabt nogle bump på vejen for iværksætteren, holder hun humøret og modet oppe.

»Nøglen i krisen må være, at man er forhåbningsfuld. At man ikke bliver bange, stopper og holder inde med sine planer.«