Først kunne hele verden følge hende finde kærligheden i 'Love Island', og siden har hun delt stort og småt med sine otte millioner følgere på Instagram.

Og i en story her åbner den 24-årige realitystjerne Molly-Mae Hague op om en operation, hun undergik som barn.

Det viser sig nemlig, at Molly-Mae Hague havde et stort modermærke lige i panden som barn.

'Jeg fik det fjernet, da jeg var omkring 12 år. Over årene er farven efter det falmet, men det gik kun væk på grund af operationen', skriver realitystjernen.

Molly-Mae Hague viser sit modermærke frem i en story på Instagram. Foto: Instagram / Molly-Mae Hague Vis mere Molly-Mae Hague viser sit modermærke frem i en story på Instagram. Foto: Instagram / Molly-Mae Hague

Selvom det store modermærke til sidst blev fjernet, så havde Molly-Mae Hague ikke selv noget problem med den store bule i panden.

'Underligt nok elskede jeg det. Jeg plejede at elske, at det var noget, som ingen andre havde og som gjorde mig anderledes,' forklarer 'Love Island'-influenceren.

I sin bog 'At blive Molly-Mae' har hun da også fortalt, at det var forældrene, der ønskede modermærket fjernet.

For den lille Molly-Mae Hagues store modermærke i panden fik mange grimme kommentarer med på vejen fra både klassekammerater og fremmede, forklarede hendes stedfar i bogen.

Derfor røg den 12-årige datter altså under kniven for at slippe for mobningen.

Hør seneste afsnit af den nye podcast 'B.T. og det gode selskab' herunder.