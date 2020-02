Nu kan reality-stjernen smile uden den mindste bekymring.

For tiden ser vi en del til ‘Love Island’-vinderen Oliver, der også har tjekket ind på ‘Paradise Hotel’ i Mexico.

Her charmerer han sig ind hos pigerne med sine lyse lokker og sit søde smil, og netop smilet er der sket ret meget med siden reality-programmet blev optaget.

Efter opholdet i Mexico bliver der nu sendt endnu flere af de søde smil afsted fra Oliver.

Han har nemlig fået foretaget en tandregulering, og det har gjort en stor forskel for ham.

'Så er jeg endelig kommet så langt, at jeg stolt kan vise mine fremskridt i samarbejdet med Smiledesigns, og vi er ikke engang færdige endnu! Det kan virkelig ikke beskrives, hvor lykkelig jeg er blevet for mit nye smil! Og at vide at det bliver bedre endnu, det er den bedste følelse,' skriver en begejstret Oliver på sin Instagram-profil.

Her ses Olivers tænder før og efter tandreguleringen. (Foto: Privat) Vis mere Her ses Olivers tænder før og efter tandreguleringen. (Foto: Privat)

Ked af sine skæve tænder

Oliver var til en forundersøgelse tilbage i april, og allerede der kunne han se et billede af, hvordan hans tændsæt ville ende med at se ud, når forløbet ville være færdigt.

Siden april har han så gået med en gennemsigtig bøjle, hvilket han har værdsat, så omverden ikke lagde mærke til bøjlen.

Før i tiden har det gået ham på, at hans tænder sad, som de gjorde.

'Jeg har altid været meget presset omkring mit smil, fordi jeg ikke var glad for mine skæve pløkker. Så for eksempel var jeg ikke glad for at få taget billeder. Jeg fik verdens bedste forløb hos Smiledesigns, og det har gjort mig lykkelig, siger Oliver til Realityportalen.'

