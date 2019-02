Han slog op over SMS, men det var der en god grund til.

Nu er der rigtig godt nyt til alle ‘Love Island’-fans.

Programmet sluttede nemlig ikke, da tv-kameraerne slukkede, faktisk blev kameraerne ved med at køre, og de har fulgt deltagerne lige siden. Det er der nu kommet Viafree-serien ‘Livet efter Love Island’ ud af, og man kan allerede nu se alle seks afsnit.

Der gik ikke lang tid, efter deltagerne havde ramt dansk jord, før både Ida og Jonas og Julie og Oliver havde slået op. Indtil nu har man dog kun hørt Julies version om, at Oliver droppede hende over SMS, men allerede i første afsnit af programmet åbner Oliver op for, hvad der skete forud for SMS’en.

Ifølge Oliver var der nemlig en god grund til, at han slog op over SMS, for han kunne aldrig få fat i Julie, og han følte ikke, at hun prioriterede ham.

De to nåede kun at ses en enkelt gang på den måned, der gik fra de kom hjem, til de gik fra hinanden, og det syntes Oliver slet ikke var nok.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.