Forholdet er slut mellem Kasper og Josefine, men døren står stadig på klem.

Da Josefine von Spreckelsen dukkede op på den røde løber til Reality Awards forrige fredag, lagde hun ikke skjul på, at hun var blevet single. Historien meldte dog ikke noget om, hvorfor hende og Kasper ikke længere var et par, blot at bruddet var sket for noget tid siden. Nu tager Kasper dog bladet fra munden og fortæller, hvad der skete.

»Jeg valgte at stoppe det mellem mig og Jose, da vi havde haft en kamp imellem os i en lidt længere periode. Det rigtigt træls, da vi jo stadig elsker hinanden. Og så ville vi to forskellige ting. Jeg må nok indrømme, at Jose er lidt mere moden, når det handler om forhold, end jeg er. Så det var svært at få tingene til at fungere. Der er heldigvis intet ondt blod imellem os. Jose er en skøn pige, og jeg holder meget af hende.«

Finder Kasper og Josefine sammen igen?

Ifølge Kasper drejede det sig blandt andet om, hvorvidt de to skulle flytte sammen, men resten ønsker han at holde privat. Josefine bakker Kaspers historie op og uddyber:

»Det korrekt, at Kasper sluttede det, jeg havde dog forinden nævnt, at hvis der ikke var nogle ting, som blev ændret, ville jeg ikke kunne holde til at være i det mere. Det også korrekt, at vi bare ville forskellige ting og ser forskelligt på et forhold. Vi har været mange ting igennem sammen, siden vi kom hjem fra ‘Love Island’ og fået et tæt bånd. Derfor tror jeg også altid, vi vil have en form for betydning for hinanden,« fortæller Josefine.

Selvom det var Kasper, der tog beslutningen, så fortæller Josefine, at han har kontaktet hende efterfølgende for at finde ud af det igen, og hun vil da heller ikke afvise, at de kunne finde sammen igen, men lige nu er de ikke kærester. Kasper bekræfter, at han har ønsket, at de finder sammen igen.

»Man kan vel have lov til at håbe. Men lige nu er vi bare venner. Vi skal ikke bare falde tilbage i den samme gamle rytme, fastslår ‘Love Island’-fyren.«

Artiklen er bragt i samarbejde med realityportalen.dk: