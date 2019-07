Alle de gamle kunder fra Idas snart lukkede virksomhed FitBySojborg, kommer nu med over i den nye virksomhed, Passion Performance, der også sælger onlineforløb med kost- og træningsprogrammer.

Efter ikke meget mere end to måneder som selvstændig med onlinevirksomheden FitBySojborg, har ‘Love Island’-baben Ida Søjborg sat sig for at lukke virksomheden ned.

»FitBySojborg kommer ikke længere til at eksistere,« fortæller Ida til Realityportalen.

Lukker og åbner nyt

Heldigvis skyldes lukningen af virksomheden, der sælger onlineforløb med kost- og træningsprogrammer, ikke, at forretningen ikke har kunne løbe rundt.

Faktisk skyldes lukningen det stik modsatte.

»Grundet FitBySojborg tog langt mere fart, end jeg havde forventet, begyndte jeg at tænke i nye baner. Hvordan kunne jeg tilbyde mine klienter det bedste produkt på markedet, og hvordan kunne jeg sørge for at kunne hjælpe flest muligt,« fortæller Ida og fortsætter:

»Derfor har jeg valgt at slå mig sammen med de to dygtigste drenge inden for feltet,« forklarer Ida om hendes nye virksomhed Passion Performance, som hun netop har startet sammen med de personlige trænere Nicolaj og Thomas.

De tilbageværende klienter i FitBySojborg kommer derfor også til at overgå til den nye virksomhed.

»Jeg tager mine klienter fra FitBySojborg med i Passion Performance, da de ikke skal lukkes ned, de skal have mulighed for at fortsætte med et endnu stærkere team bag dem,« forklarer Ida.

Gratis start

Ida og hendes nye partnere Nicolaj og Thomas sparker den nye virksomhed, Passion Performance, igang med et gratis arrangement i Amager Strandpark på søndag.

»Vi har valgt at starte det hele ud med en bootcamp, hvor der er mulighed for, at alle kan deltage i det omfang, de kan være med. I løbet af dagen vil der blive afholdt konkurrencer og træningspas,« forklarer Ida.