'Love Island'-Rasmus troede, han skulle dø af kræft. Heldigvis står i dag kun kontroltjek, ar og hans transplanterede hår tilbage som det fysiske eftermæle fra sygdommen.

Mandag var der premiere på den danske version af ’Love Island’på TV3. Her kunne man blandt andet stifte bekendtskab med den flotte 25-årige fyr Rasmus Pedersen.

Han sagde i sin tid ja til at deltage i programmet, fordi han har lært på den hårde måde, at man ikke skal lade sådanne chancer passere sig. Rasmus har nemlig mærket sin egen dødelighed på skræmmende tæt hold, da han for fire år siden blev diagnosticeret med lymfekræft, som han også nævnte i gårsdagens program.

Det startede med, at han pludselig begyndte at blive syg, hvilket var meget usædvanligt for ham. Han hostede konstant, svedte om natten, tabte sig. Men Rasmus skød det væk som en virus, da han af og til havde gode perioder, og lægerne alligevel ikke kunne finde ud af, hvad der var galt med ham.

Heldigvis havde Rasmus en kammerat, der insisterede på, at Rasmus ikke var okay. Han overtalte Rasmus til at besøge hans læge i stedet, hvilket Rasmus gjorde. Ved første besøg blev han sendt direkte til scanning.

»Så startede hele møllen jo. Så fandt de en tumor, sådan en lille byld nede i lungen, troede de, og så viste det sig så, at det var en 14 centimeter lang pandekageformet tumor, der sad her ved lungen,« fortæller Rasmus til Realityportalen.

Jeg troede, jeg skulle dø

Først var lægerne overbevist om, at det, Rasmus led af, var kræfttypen sarkom, hvor der ikke er gode udsigter for overlevelse. Slet ikke med så stor en tumor som Rasmus’. Det havde Rasmus googlet, selvom han havde fået at vide, han ikke måtte.

»I fjorten dage gik jeg jo med tanken om, at det var mest sandsynligt, at jeg rent faktisk skulle dø.«

Men efter de to uger kom der et fantastisk opkald fra hospitalet, mens Rasmus rendte rundt som leder på en fodboldskole. Kræften viste sig nemlig ”kun” at være fremskreden lymfekræft, hvor udsigterne til at blive rask er en del mere positive.

»Jeg startede i kemo dagen efter. 24 behandlinger, scanning, så var der stadig nogle rester, så derfor fik jeg sådan noget strålebehandling i 30 dage, og så var det så det. Nu går jeg bare til kontrol,« fortæller Rasmus.

Fra identitetskrise til forbillede

Dog sluttede problemerne ikke helt der. Rasmus befandt sig efter sin raskmelding i en identitetskrise. Som model og bartender mistede han helt selvtilliden og lysten til at indgå i sociale sammenhænge, fordi han ikke kunne kende sig selv i spejlet længere. Hvor håret før var tykt og langt, var det nu tyndt og dødt efter alle kemobehandlingerne.

Derfor fik Rasmus for tre måneder siden foretaget en hårtransplantation, der blev startskuddet til at finde tilbage til selvtilliden.

»Så da jeg havde fået det lavet, så er der kommet en masse modeljobs, og så er man med i sådan noget her som ’Love Island’, det giver sgu lige et boost,« fortæller han.

Rasmus håber, at han med deltagelsen i programmet kan få en platform til at øge opmærksomheden omkring kræft. Specielt det sociale medie Instagram ser Rasmus som en mulighed for at få en masse følgere, da han allerede bruger sin Instagram-profilaktivt.

»Når jeg lægger noget på Instagram, så er der nogen, der hører det, så der håber jeg lidt, at på den front, der kan jeg være med til at sætte fokus på de ting her,« lyder det fra ’Love Island’-Rasmus, som man i kan følge i jagten på kærligheden hver mandag-lørdag klokken 22.00 på TV3.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.