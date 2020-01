Her lidt over et halvt år efter bruddet med 'Love Island'-kæresten har realityhunken scoret sig en ny smuk kæreste.

Da den første dansk sæson af 'Love Island' løb over skærmen herhjemme, lærte vi Joakim Meskali at kende.

Han kom ind i programmet hen mod slutningen, og straks stjal han den smukke femme fatale Olivia Salos hjerte.

De to gik hele vejen til finalen sammen, og efter hjemkomsten holdt parret stadig fast i den blomstrende kærlighed og flyttede sammen i det københavnske.

Som det eneste 'Love Island'-par formåede de at holde rigtigt liv i forholdet efter hjemkomsten fra kærlighedsvillaen i Gran Canaria, og efterfølgende holdt de sammen et halvt år.

Men i maj 2019 brast kærligheden på grund af tillidsproblemer, og siden har Joakim trukket sig en del fra rampelyset.

Olivia er derimod gået den modsatte vej og laver tv på livet løs.

Ny modelkæreste

Men nu er der atter godt nyt fra den flotte 'Love Island'-hunk. Han har nemlig fået sig en sød kæreste, der hedder Maja og arbejder som model.

»Det er ingen hemmelighed, at vi er kærester. Men alt andet holder vi privat,« forklarer Joakim pænt til Realityportalen.

Herunder kan du se et opslag med det søde, nye par. Artiklen fortsætter efter opslaget

Vis dette opslag på Instagram Celebrating NYE with my love and partner in crime, couldn’t wish for anything else @joakimmeskali Et opslag delt af MAJA (@majakrag) den 31. Dec, 2019 kl. 1.29 PST

Joakim vil derfor heller ikke svare på, hvor længe han og Maja har dannet par, eller hvordan de to mødte hinanden.

Men første gang, den nye kæreste Maja dukkede op på Joakims sociale medier, var til nytår, som parret fejrede sammen som kærester.

Kærestetitlen må altså forstås som værende ganske ny. Ikke desto mindre forstår man godt, hvorfor Joakim faldt for den smukke Maja, der arbejder som model.

Det fremgår af hendes Instagram, hvor hun jævnligt holder sine imponerende 115.000 følgere opdateret fra hendes ofte letpåklædte arbejde.

Herunder kan du se en stak billeder af Joakims smukke kæreste

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af MAJA (@majakrag) den 3. Jan, 2020 kl. 6.17 PST

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af MAJA (@majakrag) den 30. Dec, 2019 kl. 11.44 PST

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af MAJA (@majakrag) den 12. Dec, 2019 kl. 9.59 PST

Vis dette opslag på Instagram From a magical moment in Mexico. Shot by @gavinoneillphoto Et opslag delt af MAJA (@majakrag) den 1. Nov, 2019 kl. 10.56 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk