Nu fortæller reality-baben, hvorfor det gik galt mellem hende og paradisoen.

For en måned siden ankom ‘Love Island’-baben Julie Melsen arm i arm til en gallapremiere med den tidligere paradiso Frederik Valeur, der dog nok mest er kendt for at være Fie Laursens ekskæreste.

De to forklarede, at de bare var venner, men ville ikke kommentere på, om der var noget romantisk mellem dem.

Foto: Bo Nymann Vis mere Foto: Bo Nymann

Julie afslører nu overfor Realityportalen.dk, at de to var mere end venner, men at forholdet dog nu er forbi:

»Frederik og jeg så hinanden i et stykke tid og var glade for hinanden. Det udviklede sig dog ikke fra at være en flirt, så vi blev aldrig kærester. Men han var sød, og han synes, at jeg var sød. Det var det. Vi kom aldrig videre i det forhold. Vi var bare sammen i en måneds tid, og det var det. Så han var ikke den eneste ene,« fortæller Julie og fortsætter:

»Han var også lidt meget drengerøv til mig. Han kan rigtig godt lide at gå i byen, det kan jeg egentlig også, men nu har jeg også min klinik ved siden af, og jeg kan ikke gå i byen, som jeg har gjort det før, og det vil han blive ved med. Og så var vi bare enige om, at det ikke fungerede. Vi snakker stadig sammen, så den er ikke helt død, men heller ikke levende.«

Søger en blød bad boy

På fredag toner Julie frem på skærmen i den spritnye sæson ‘For lækker til love’, som sendes på Viafree.

Her jagter hun kærligheden, og hun er helt klar i spyttet, når det kommer til, hvad hun søger:

»Drømmefyren har lidt tatoveringer, muskuløs og ikke skaldet. Så ikke helt bad boy-looket, men lidt derhen. Den gyldne mellemvej mellem bad boy og den søde dreng. Der skal være et blødt hjerte. Han skal også være model og have lidt alder. Det er ikke så tit, at en 21-årig er moden. Jeg er selv 21 år og har styr på mine ting, mit shit og mit liv, og det skal en fyr også have. Og det er bare tit, de først har det, når de er lidt ældre. For 21-årige fyre handler det bare om røv, patter og byen. Det er det eneste, de tænker på. Derfor søger jeg lidt ældre, sådan omkring 25-31 år. Også fordi han ikke må have børn eller have været gift, så derfor skal det heller ikke være for gammel,« forklarer Julie og tilføjer:

»Jeg er for lækker til love, fordi jeg har min egen standard. Jeg sørger for at holde mig ved lige med læber, hår, negle, og derfor kan jeg godt tillade mig at sætte de krav, som jeg gør. For lige så længe jeg holder mine egne krav, kan jeg også tillade mig at sætte høje krav til en mand. Formatet passer godt til mig, fordi jeg virkelig synes, det er svært at finde en fyr. Lige så snart jeg ser en skæv tand eller lignende, så kan jeg bare miste alt for fyren. Det vigtigste er jo, at man kan tænde på sin fyr. Selvfølgelig skal have også have en god personlighed, men en anden ting er, at der skal være noget at tænde på. Jeg har aldrig søgt kærligheden før, den er altid kommet til mig, men det er jeg klar til nu. Jeg skal finde en sød en, der er hård udenpå, men det er bare mega svært. Så derfor er det bare svært at finde kærligheden.«

Se de første fem afsnit af ‘For lækker til love’ fredag på Viafree.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.