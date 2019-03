Lourdes og Nicolai slår fast: Det var det hårdeste under ‘Nybyggerne’

Der var to faktorer, der gjorde det særligt hårdt for Lourdes og Nicolai under 'Nybyggerne',

Der er ingen tvivl om, at der bliver kæmpet til den helt store guldmedalje i ‘Nybyggerne’, og at der skal en hel del blod, sved og tårer til for at komme i mål.

For Nicolai og Lourdes i grønt hus var der særligt to store spillere, der gjorde det særligt hårdt at deltage under de syv ugers optagelser:

»Savnet til børnene var noget af det hårdeste. Og så det her med, at vi ikke fik søvn. De to ting, og også de to ting i kombination. Det var virkelig hårdt. Der var ligesom det følelsesmæssige og det fysiske. At man så var presset oppe i hovedet og ikke fik sovet, gjorde, at man var ude af balance, så da de spurgte ind til vores børn, blev vi virkelig kede af det og stod også og tudede nogle gange. Vi så egentlig børnene regelmæssigt, men når man var så presset, blev det bare forstærkende. Det var ret vildt,« forklarer Nicolai og Lourdes fortsætter:

»Jeg tudede faktisk allerede den første morgen, fordi jeg var så presset den første dag af indtryk og af at få regler at vide, lære produktionen at kende, de andre ‘Nybyggere’ at kende osv. Så det var så overvældende, at jeg bare begyndte at græde næste dag, fordi jeg savnede børnene og tænkte: “Puuh, det bliv syv lange uger”.«

»Det var klart hårdere, end vi troede på forhånd, og også hårdere i forhold til, hvordan det ser ud på tv. Det havde vi ikke forventet. Og man tænker, at man har mere tid, end det virker til, når man selv er seer og ser programmet derhjemme. Det har man så bare ikke. Men der var også noget sjovt ved, at det var så hårdt, fordi der kom skægge ting ud af det, og vi lærte hinanden at kende på skøre måder. Og vi gjorde det da gerne igen. Vi synes, at det var sjovt og spændende at være med i programmet,« forklarer Nicolai.

Forventer ikke at vinde

Den 27. marts bliver den store livefinale afholdt, hvor vinderen af ‘Nybyggerne’ 2019 skal findes. Nicolai, Lourdes og deres fire børn håber inderligt på, at de bliver de heldige, der løber med sejren, men Nicolai slår fast, at de bestemt ikke forventer sig noget:

»Vi kan unde alle de andre at vinde, fordi vi holder så meget af dem, som vi gør. Og vi forventer ikke at vinde. Det er også en indstilling, som vi har, fordi vi ikke tør sætte næsen op efter noget, og så bare blive mega skuffede bagefter. Vi vil hellere bare tage det, som det kommer, og så håbe på det bedste, men ikke forvente noget,« forklarer han.

»Også fordi vi overhovedet ikke kan afkode, hvad seerne stemmer og vægter højest. Det er så svært at vide. Vi har alle par hver vores parametre, om vi er gode og dårlige på, og hvad der vægtes højst, det kan jeg overhovedet ikke regne ud. Heller ikke i forhold til, hvad der er vægtet i de andre sæsoner,« tilføjer Lourdes.

Se Lourdes og Nicolai i 'Nybyggerne' onsdag klokken 20.00 på TV 2

