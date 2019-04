Der er særligt én ting, som parret fra grønt hus blev meget positivt overraskede over under deltagelsen.

38-årige Nicolai og 34-årige Lourdes har været gift i 15,5 år og har fire børn sammen: Mia-Maja, 13, Maurits, 12, Emilius, 11, og Millads, 5. Alligevel var parret spændte på, hvordan de ville klare det intense samarbejde i 7,5 uge under TV 2-programmet ‘Nybyggerne’.

Det viste sig dog, at det heldigvis gik over al forventning, selvom de ikke endte med at vinde programmet og drømmehuset i Randers i sidste ende.

»Vi har et vildt godt samarbejde, hvor Lourdes virkelig er god til at sammensætte materialer og tænke ud af boksen, mens jeg laver det håndværksmæssige. Men faktisk samarbejdede vi bedre, end vi troede under ‘Nybyggerne’. Altså, vi vidste jo godt, at vi kunne samarbejde, vi har alligevel været kærester i 16,5 år og har fire børn, men det er et andet game at være med i ‘Nybyggerne’ og arbejde under pres,« forklarer Nicolai.

»Og vi synes selv, at det gik sindssygt godt. Jeg har næsten ikke haft lyst til at kværke dig. Kun en gang måske, og det var så lidt. Du var nok bare træt den dag,« griner Lourdes og tilføjer:

»Men i hele vores voksenliv har det virkelig været vores hobby og interesse det her med at bygge og indrette. Det her med at skabe og bygge noget samt at være kreativ med hænderne. Det elsker vi, og det fik vi jo virkelig lov til at fokusere fuldt ud på under ‘Nybyggerne’.«

Heldigvis for Lourdes og Nicolai så fortsætter deres hobby, og den er endda blevet til mere end bare en hobby, for Lourdes har sagt sit job som socialpædagog op, så de kan arbejde mere selvstændigt med indretning, som de drømmer om.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk