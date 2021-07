Mens Louise Andreasen var lettet over at blive valgt fra af bacheloren Jaffer Janjooa, var Stine Lykke Lorentzen overrasket og knust over, at bacheloren Casper Bertelsen ikke gav den sidste rose til hende.

Men i begge tilfælde endte det lykkeligt, for selvom ingen af de to kvinder fandt kærligheden i 'Bachelor', så har de i stedet fundet den hjemme i Danmark.

For den 31-årige caféarbejder Stine Lykke Lorentzen kom det som et chok, at den 33-årige kaptajn Casper Bertelsen først talte om deres fælles fremtid på deres drømmedate og dernæst få timer efter gav sin sidste rose til Michaela Nielsen.

»Det er jo altid hårdt at være den, der bliver valgt fra, også fordi jeg ikke rigtigt fik nogen forklaring på hvorfor,« fortæller Stine Lykke Lorentzen til B.T.

Stine Lykke Lorentzen fik knust sit hjerte, da Casper Berthelsen ikke kunne give hende den sidste rose.

»Så jeg rakte ud efter ham, da vi kom hjem, hvor vi mødtes, og jeg fik den forklaring. Vi snakkede oplevelserne igennem sammen og fik lagt låg på det og sagt tak for det hele,« afslører hun.

Da Stine så havde slikket sine sår og var klar til kærligheden igen efter hjemkomsten, åbnede hun dating-appen Tinder.

Her lå der et match og ventede på hende fra den 27-årige fotograf Oliver, der ligesom hende selv kommer fra Vejle.

»23. december tog vi på vores første date, og i dag har vi været kærester i fire måneder. Han er sgu en god fyr. Han er faktisk lige flyttet ind hos mig,« røber Stine og smiler.

Stine og Oliver har dannet par i fire måneder og er flyttet sammen i Vejle.

»Så lige nu nyder vi bare at være kærester og forelskede, fordi det har været lidt op ad bakke, mens programmet har været der, fordi der har jo været nogle retningslinjer, så vi ikke kom til at spoile noget. Så vi har holdt os hjemme så meget som muligt, så det er også en glædens dag, at programmet er slut, og vi endelig kan tage ud og flette fingre så meget, som vi har lyst til!«

Den 26-årige speciallærer Louise Andreasen anede derimod ikke, hvad hun ville have gjort, hvis hun havde fået den sidste rose af sin bachelor, den 31-årige konsulent Jaffer Janjooa.

For hun mærkede ligesom ham heller ikke den romantiske gnist mellem dem, men kun et venskab, som til gengæld består den dag i dag.

»Jeg var bare glad og lettet for, at det var ved at være overstået. Jeg havde glædet mig til at komme tilbage til virkeligheden og få frie tøjler igen og ikke hele tiden skulle tænke over, at jeg var på tv,« indrømmer Louise Andreasen til B.T.

Louise Andresen tog det med oprejst pande, da Jaffer Janjooa ikke kunne give hende den sidste rose. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Og da hun så blev sluppet fri i den danske vinterkulde, endte hun i december tilmed med at finde kærligheden – i en fynsk fyr, der dog helst ikke vil trækkes med ind i rampelyset.

»Det var godt nok tilfældigt! Jeg var ude med Stine og Freja fra programmet en aften, og så faldt vi i snak og har været sammen siden. Han er virkelig fantastisk og dejlig og fucking grineren,« fortæller Louise over telefonen fra en romantisk kæresteferie i Venedig.

Faktisk går det så godt, at Louise har rykket de sønderjyske teltpæle op i Aabenraa og skal have dem placeret i kærestens lejlighed i Odense, hvor hun også har fået nyt job som speciallærer.

»Vi ser, hvad fremtiden bringer,« slutter Louise med et glimt i øjet.