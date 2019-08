Der er særligt én ting, Amalies mor ikke var vild med i 'Hvad har jeg i munden, mor?'.

For nyligt havde Amalie Szigethy og hendes mor, Lotte Kejsers, nye program, ‘Hvad har jeg i munden, mor?’ premiere.

Programmet handler om, at Amalie og Lotte tager ud på et udfordrende mad-eventyr.

De er begge kræsne og har deres faste madrutiner, men nu skal de i arbejdstøjet og hjælpe med at producere den mad, vi alle sammen putter i munden. Mor og datter får helt sikkert udfordret deres smagsløg, når de besøger alt fra en bondegård til en fiskehandler til en skraldespand.

Der er ingen tvivl om, at Amalie og Lotte flere gange under programmet bliver udfordret og får overskredet nogle grænser. Der er dog særligt én ting, som var meget grænseoverskridende for Lotte i løbet af optagelserne.

»Det der med at spise insekter i maden, det brød jeg mig absolut ikke om. Og jeg fik også ondt i maven af at være med på de optagelser. Jeg brød mig heller ikke om lugten! Stegte fårekyllinger og tanken om, at det blev puttet i vores mad. Det var noget af det værste, da vi skulle gennem de optagelser. Ellers har det ikke været så slemt, men insekterne kunne jeg ikke lide. Den del brød jeg mig ikke om. Selvfølgelig har vi været udfordret, men det har ikke skræmt mig på nogen måde,« fortæller Lotte, der også har taget nogle af programmets oplevelser med sig:

»Jeg har taget nogle af veganer-oplevelserne til mig. Der har jeg købt veganske planteretter, altså plantefar for eksempel. Det var berigende på mange måder, fordi jeg i forvejen er vegetar. Jeg er ikke i mål med at være veganer, men jeg er midt imellem vegetar og veganer. Semi-veganer vil jeg kalde det,« forklarer hun.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk