Lotte Knudsen er ude af 'X Factor', men hun er ikke færdig med programmet i år alligevel.

Som man ser i ugens udgave af 'X Factor', blev årets bootcamp-runde ellers den 26-årige sangerindes endestation i konkurrencen.

Dommer Martin Jensen stod mellem at skulle tage Lotte eller den færøske sanger Kári med til de kommende liveshows, og selvom hun selvfølgelig efterfølgende var ærgerlig over at ryge på målstregen, var det andre ting, der fyldte i hovedet, fortæller hun i dag.

»Der var flere ting, der spillede ind. Jeg havde fra start af drømt om at få Blachman som dommer, og nu, hvor Martin Jensen havde de 'voksne' sidste år, tænkte jeg, at der var gode chancer for at få Blachman,« fortæller hun.

Lotte og Martin Jensen på bootcamp. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Lotte og Martin Jensen på bootcamp. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

TV 2 valgte imidlertid at lave reglerne om for denne sæson, så dommerne ikke længere har hver deres kategori, men i stedet får et blandet hold liveshow-deltagere fra de tre forskellige kategorier.

Derfor kom Martin Jensen altså i spil igen for Lotte – og det gjorde ikke situationen mindre intens, at der ikke som normalt var tre liveshow-pladser at kæmpe om, men kun én.

»Jeg blev mere nervøs af den direkte duel med Kári,« forklarer Lotte, der dog hurtigt rystede nederlaget af sig.

Og som nævnt er hun heller ikke helt færdig med 'X Factor' i år.

For som hun tidligere har fortalt, arbejder hun til daglig som journalist på ugebladet Her & Nu, som dækker 'X Factor', og derfor vil hun også være at finde i 'X Factor'-studiet i løbet af foråret – som journalist.

»Jeg har haft det meget ambivalent med, om jeg skulle sige ja eller nej til at dække 'X Factor' i år, for man kommer da til at stå i nogle situationer, hvor man tænker 'ej, det kunne have været mig',« fortæller Lotte.

»Men på den anden side er der også noget hyggeligt ved, at jeg har en relation til nogle af deltagerne. Og det bliver da fedt at se, hvor langt de kommer.«

Hun tilføjer, at de på Her & Nus redaktion skiftes til at dække 'X Factor', og derfor kommer hun heller ikke til at være i studiet alle fredage.

»Men det bliver da sjovt at møde dem alle sammen igen.«

Adspurgt til sidst, om hun tror, at Martin Jensen ikke tog hende med til årets liveshows, netop fordi hun er journalist for et ugeblad, som han ikke altid er fan af, svarer hun:

»Nej, det tror jeg ikke. Det var ikke den vibe, jeg fik. Jeg tænker heller ikke, at han havde taget mig helt til bootcamp, hvis det var.«

B.T. har stillet Martin Jensen samme spørgsmål, og han afviser også, at det var derfor, han valgte Kári.

»Lotte er en knaldhamrende dygtig sangerinde, men man skal jo skille nogen fra, sådan er konkurrencen,« forklarer han og tilføjer:

»Og Kári var bare dygtigere.«