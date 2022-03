Det var på et hængende hår, at Lorenzo & Charlo overlevede fredagens 'X Factor'-liveshow.

I anledning af, at det fredag var program nummer 200, skulle deltagerne synge sange, tidligere 'X Factor'-deltagere har sunget i løbet af de forgangne 14 sæsoner.

Lorenzo & Charlo sang Sneakers-hittet 'Efter festen', ligesom Mohamed gjorde det i sæson 2.

»I tager én af Danmarks bedste sangerinder og smadrer hendes sang fuldstændig. Katastrofalt sangvalg! Det her, det var et tak og farvel herfra,« lød det blandt andet fra Thomas Blachman.

Af samme årsag kom det da heller ikke som et chok for gutterne, at de endte i farezonen.

At skulle gå i Sneakers' forsanger Sanne Salomonsens fodspor, vidste de, var en benhård opgave.

»Sanne Salomonsen er jo bare noget for sig selv,« lyder det fra Charlo til B.T. efter fredags liveshow, hvorefter Lorenzo tilføjer:

»Hun er en legende, og så kommer vi ind og knepper sangen. Jeg tror måske, hendes fans føler sig lidt irriterede og tænker, vi ødelægger sangen.«

Lorenzo & Charlo er videre i 'X Factor' efter en tur i farezonen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Lorenzo & Charlo er videre i 'X Factor' efter en tur i farezonen. Foto: Martin Sylvest

Derfor var det da også de helt tunge skyts, der kom frem, da Lorenzo – helt spontant – valgte at smide trøjen under gruppen save me-song.

»Når jeg bliver gammel, gider jeg ikke se mig selv være genert på tv. Så jeg tænkte, jeg ville gå all in, tage trøjen af og gøre mit bedste,« fortæller han.

Noget, der ikke faldt i helt god jord hos brormand.

»Han har aldrig gjort det før. Det var lidt mærkeligt.«