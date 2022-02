Bookmakerne tror ikke på dem, men alligevel strøg brødreparret Malik og Deniz – også kendt som – Lorenzo og Charlo fredag aften direkte videre i årets 'X Factor'.

»Det gik som planlagt,« lyder det fra lillebror 'Lorenzo'.

»Vi var meget spændte. Det er en oplevelse at synge for så mange mennesker,« fortsætter han, mens storebror 'Charlo' tilføjer, at han egentlig var mere nervøs, da de deltog i Kwamie Livs bootcamp i efteråret.

Lorenzo & Charlo har indtil videre fundet vej til 'X Factor'-liveshowene på deres charme.

De har blandt andet underholdt med, at de har en fælles Tinder-profil, men den er nu droppet, fortæller de.

»Tinder har faktisk aldrig været noget for os. Tinder var en ferieting,« forklarer Lorenzo.

»Bare en spontan ting,« tilføjer Charlo.

De oprettede deres fælles Tinder-profil, da de i sommer for første gang var på ferie alene i Spanien, og det var her, de fik ideen at tage på dobbeltdates med de lokale.

Lorenzo & Charlo og deres far. X Factor-liveshow i Brøndby fredag den 25. februar 2022 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Lorenzo & Charlo og deres far. X Factor-liveshow i Brøndby fredag den 25. februar 2022 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

»Det var nogle gode tider,« lyder det fra Lorenzo.

»Ja, gode oplevelser, man aldrig glemmer,« lyder det videre fra Charlo, der dog ikke anbefaler sin lillebror at fortælle om deres Tinder-udskejelser til fremtidige børnebørn.

Adspurgt om de egentlig har tid til at date, nu hvor de har travlt med 'X Factor'-liveshows', trækker de på det.

»Den er lidt stram. Kærlighed er sgu en forbandelse og blessing på samme tid,« lyder det fra Charlo.

»Enig,« lyder det kort fra Charlo.

Se indslaget med de to brødre øverst i artiklen.

Du kan læse mere om årets første 'X Factor'-liveshow HER.