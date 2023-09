Først Christian Arnstedt, så Jesper Buch og siden Jacob Risgaard.

De tre iværksættere meldte tirsdag ud, at de har trukket sig inden den kommende sæson af 'Løvens hule' – og nu viser det sig, at de tre hanløver overlader programmet til de to nye kvindelige investorer.

Både Anne Stampe Olsen og Louise Herping Ellegaard bekræfter nemlig nu, at de fortsætter i 'Løvens hule'.

»Ja, jeg er med i den nye sæson,« lyder det kort fra Anne Stampe Olsen til Se & Hør.

Anne Stampe Olsen og Louise Herping Ellegaard debuterede i 'Løvens hule' i årets sæson, der blev sendt i starten af året. Foto: DR. Vis mere Anne Stampe Olsen og Louise Herping Ellegaard debuterede i 'Løvens hule' i årets sæson, der blev sendt i starten af året. Foto: DR.

Louise Herping Ellegaard har derimod tyet til Instagram for at dele de glædelige nyheder om sin genkomst i DR-succesen.

'Jeg kan bekræfte, at jeg er med i den kommende sæson af 'Løvens hule'. Det bliver endnu en fantastisk sæson, og I kan godt glæde jer,' lød det i en siden forsvunden story fra løvinden.

Både Mia Wagners medstifter i Nordic Female Founder, Anne Stampe Olsen og stifteren af den solgte uddannelsesteknologiske virksomhed Clio, Louise Herping Ellegaard, debuterede som løver i den seneste sæson af 'Løvens hule'.

I sensommeren fortalte begge de to investorer til B.T., at de var klar til endnu en sæson af DR-programmet.

»Uh, det er jo altid hemmeligt, om man skal det eller ej, og vi er jo ikke gået ind i optagelserne endnu, men hvis jeg bliver spurgt, så siger jeg ja!« lød det da fra Anne Stampe Olsen.

Anne Stampe Olsen og Louise Herping Ellegaard debuterede i 'Løvens hule' i årets sæson, der blev sendt i starten af året – og de er for tiden aktuelle i 'Løvens hule'-serien 'Velkommen til virkeligheden'. Foto: DR / Mads Hollesen. Vis mere Anne Stampe Olsen og Louise Herping Ellegaard debuterede i 'Løvens hule' i årets sæson, der blev sendt i starten af året – og de er for tiden aktuelle i 'Løvens hule'-serien 'Velkommen til virkeligheden'. Foto: DR / Mads Hollesen.

Nu bekræfter både hun og Louise Herping Ellegaard så, at de har takket ja og vender tilbage i 'Løvens hule'.

Det står dog klart, at der skal findes nogle nye medløver til de to iværksætterinder, efter både Christian Arnstedt, Jesper Buch og Jacob Risgaard har forladt programmet.

Overfor B.T. har DR dog forsikret, at man har et nyt hold på plads og den nye sæson på vej.

Men hvem disse tre sidste løver er i den kommende sæson ni af 'Løvens hule' forbliver endnu hemmeligt.

Dog har den tidligere 'Løvens hule'-investor Birgit Aaby forsikret, at de tre hanløvers exit ikke giver anledning til, at hun vender tilbage i DR-programmets varme stole.

»Jeg tænker, jeg har brugt min tid derinde,« lød forklaringen.

Hør seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Det vi taler om' herunder.