»Der er kommet en helvedes masse tal, og meget store, faktisk nogle af de største, der har været i 'Løvens hule's historie.«

Sådan sagde Jesper Buch, efter iværksætter Lucas Rantzau var kommet med sin præsentation i torsdagens sæsonpremiere af det populære DR-program.

Og løverne var da også mere end klar til at investere i den 24-årige mands online boligunivers Stori, hvor det i sidste ende blev Christian Arnstedt og Jacob Risgaard, som i fællesskab sikrede sig 30 procent af virksomheden for 2,5 millioner kroner.

»Det er gået rigtig godt, det er gået efter planen,« forklarer Lucas Rantzau til B.T. om tiden efter sin deltagelse i 'Løvens hule'.

En plan, der blandt andet inkluderer, at han er rykket ind i Christian Arnfeldts kontorfællesskab.

»Der har selvfølgelig været en del at se til, også efter investeringen, så der har været knald på, men super spændende, og endnu mere spændende at se, hvad der kommer til at ske her fremadrettet.«

Målsætningen for omsætningen i 2021 lød på godt ti millioner danske kroner.

Forventningen til overskuddet var på 250.000 til 275.000 kroner, og det tydede ifølge løverne på, at Lucas Rantzau kunne finde ud af at omsætte, men ikke tjene penge.

Begge disse forventninger holder, fortæller Lucas Rantzau, som samtidig forklarer, at det er helt bevidst, at overskuddet ligger, hvor det gør.

»Det har været en helt bevidst strategi, at der ikke skulle være særligt meget tilbage på bundlinjen, for jeg har brugt den til at vækste virksomheden, og det er derfor, den har taget den kurs, den har. Det er også derfor, at den fortsatte strategi er ikke at have så meget på bundlinjen, så vi bare kan fortsætte med at vækste så meget som overhovedet muligt.

»Men det er klart, at hvis vi ville have noget mere på bundlinjen, så kunne vi også det.«

Jacob Risgaard, som investerede i Stori, havde julelys i øjnene under det meste af præsentationen, da han i Lucas Rantzau så sin naturlige arvtager som »kongen af e-handel«, hvor Risgaard, ifølge sin egen tidsregning, har siddet på tronen i 20 år.

Lucas Rantzau maner dog til ro, da B.T. spørger, om han allerede har vippet Risgaard af pinden.

»Større kompliment kan man jo ikke få fra en mand som Jacob. Det er jo sindssygt vilde ord, og jeg er selvfølgelig meget beæret og ydmyg. Men nej, jeg har bestemt ikke vippet ham af pinden, men nu, hvor jeg har Jacob med på teamet, så kan vi i hvert fald arbejde hinanden op og skabe noget sindssygt stort og fedt.«