Interessen er der ikke.

Det må iværksætter Roal Dibbern sande, efter lidt over et år med 'Løvens Hule'- investorerne Jesper Buch og Christian Arnstedt i ejerkredsen.

Det skriver Finans.

Roal Dibbern stiftede smykkeselskabet Dibb Design, som er smykker af træ, tilbage i 2018, da hans kæreste skulle have en fødselsdagsgave. Men succesen varede ikke længe, selvom kursen ellers var sat mod udlandet.

»Vi prøvede konceptet af og gav den allesammen gas for at se, om smykkerne kunne sælge. Men selskabet kunne ikke bære det omsætningsniveau, vi havde håbet på. Smykkebranchen er vant til guld og sølv. Det har været svært at sælge et træprodukt, og derfor er det bedst for alle at gå hver til sit,« siger Roald Dibbern til Finans.

Han vil ikke kommentere prisen for tilbageførslen af de 25 procent af brandet, som Jesper Buch og Christian Arnstedt købte for 50.000 kroner gennem DR-programmet 'Løvens Hule'.

Men ifølge iværksætteren er parterne dog blevet enige om at splitte op. Roald oplyser, at selskabet vil køre videre, hvor han vil sælge produkterne på hobbybasis uden investorerne i ryggen. Men samtidig vil han fokusere på sit kandidatstudie.

Christian Arnstedt skriver i et skriftligt svar til Finans, at både han og Jesper Buch støtter Roald Dribbern i beslutningen om at fokusere på studiet og fortsætte Dibb Design som hobbyvirksomhed.