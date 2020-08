Onsdag den 19. august udkommer første af fire nye særprogrammer af DR1's populære 'Løvens hule', hvor løverne har fokus på iværksættere i en coronatid.

Jesper Buch, Jacob Risgaard og de andre løver besøger flere af de virksomheder, som de har investeret i løbet af de tidligere sæsoner.

Jacob Risgaard fortæller i en pressemeddelse, at det er vigtigt for dem at vise, hvor meget virksomhederne kæmper i den her tid - og hvor hårdt de selv arbejder for deres investeringer.

»Det har aldrig været vigtigere for os løver at vise, hvor meget virksomhederne kæmper i den her tid, og hvor hårdt vi selv arbejder for vores investeringer. Vores fornemmeste opgave som investorer har været at sikre, at iværksætterne kommer gennem krisen som hele mennesker,« lyder det fra Jacob Risgaard og tilføjer:

Jesper Buch og Jan Lehrmann. Foto: DR Vis mere Jesper Buch og Jan Lehrmann. Foto: DR

»Virksomhederne må dag for dag lægge nye planer. Den ene dag er de helt knust og deres livsværk og drøm er i grøften, og den næste dag er der håb igen, når der er udsigt til, at verden åbner. Jeg har stor respekt for, at de deler den proces og sårbarhed med hele Danmark.«

I første afsnit besøger Jacob Risgaard blandt andet en virksomhed i Kolding, der trods nedlukningen af Danmark alligevel vælger at åbne en butik. I andet afsnit tager Jacob Risgaard, Jesper Buch med ud til en virksomhed, hvor pengene er sluppet op. Derudover besøger Mia Wagner en anden virksomhed, hvor salget er gået i stå - og så skal hun se, om hun kan være med til at få vendt skuden.

DR har endnu ikke meldt ud, hvornår der er premiere på sjette sæson af 'Løvens hule'.