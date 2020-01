Forestil dig, at du går i seng efter at have holdt juleaften med din familie, og at du skal til julefrokost dagen efter.

Men når du vågner, er du blevet lam i benene og er ude af stand til at rejse dig fra sengen. Det lyder måske som starten på en røverhistorie, men ikke desto mindre er den sand.

For i torsdagens afsnit af 'Løvens hule' jagtede 23-årige Ronnie Olesen fra Geekd ApS i Ølgod en investering på 400.000 kroner til virksomheden, der specaliserer sig i salg af computere og gamingudstyr.

Det lå dog ikke i kortene, at den unge iværksætter skulle stå foran DR-programmets fem løver, da han i en ung alder blev lam i begge ben.

23-årige Ronnie Olesen stiftede Geekd ApS for knap halvandet år siden. Foto: Per Arnesen / DR

»Jeg var 15 år og havde holdt juleaften med familien. Jeg vågner op næste morgen, da vi skal til julefrokost, men jeg kan ikke rejse mig,« siger Ronnie Olesen til B.T.

»Mine forældre tænkte: 'Pjat, det er bare, fordi jeg ikke vil med til julefrokosten', men det var ikke pjat,« fortæller han videre.

En scanning på sygehuset i Esbjerg viste, at Ronnie Olesen havde fået en diskusprolaps omkring nervebanerne i ryggen, hvorfor han straks blev kørt til Odense, så han kunne blive opereret.

»Lægerne sagde, at der var 90 pct. risiko for, at jeg aldrig ville gå igen,« husker Ronnie Olesen.

Operationen lykkedes dog, og efter et længere genoptræningsforløb kom han op at stå igen uden nogen mén. Ifølge lægernes meldinger er det dog kun på lånt tid.

»Alle mén er væk, jeg har almindelig gang, og jeg kan både klatre og køre gokart, så det er ikke noget, der har sat en hindring for mit liv. Men jeg har fået at vide, at jeg nok ikke skal regne med, at det varer evigt.«

På trods af de dystre meldinger er det dog ikke noget, der fylder tankerne i Ronnie Olesens hoved.

»Jeg tænker ikke som sådan over det til hverdag, men jeg har et mål om at være økonomisk uafhængig og ikke skulle være afhængig af det offentlige, hvis det skulle ske igen,« siger Ronnie Olesen og tilføjer:

»Jeg kæmper for at undgå offentlige ydelser og førtidspension og for at undgå at være en byrde for samfundet,« siger han.

Et skridt på vejen mod økonomisk uafhængig blev taget, da Coolshop-medejeren Jacob Risgaard valgte at investere i Geekd ApS som den eneste af programmets løver.

Ifølge Jacob Risgaard var Ronnie Olesens historie en afgørende faktor, da beslutningen om en investering skulle træffes.

»Det danner ofte rigtig god karakter, når der er modstand i livet, og det må man jo sige, at der har været med hans historie om at være lam,« siger Jacob Risgaard til B.T. og tilføjer:

Jacob Risgaard investerede som den eneste af 'løverne' i Geekd ApS. Foto: Per Arnesen / DR

»Jeg har også selv været en ung fyr og selvstændig. Jeg har så ikke været lam, kun meget fuld, men det er lidt noget andet, men jeg har selv været på ungdomshjem, og som 20-årig gik jeg på røven med en virksomhed og stod med en milliongæld.«

»Og når man investerer i virksomheder, så er det som regel personen, man investerer i, mere end det er virksomheden. Så det var mere Ronnie end Geekd, jeg gik efter,« fortæller Jacob Risgaard.

'Løvens hule' er i gang med sin femte sæson, og Jacob Risgaard debuterer i denne sæson som 'løve'. Resten af løveflokken består af Christian Arnstedt, Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jesper Buch.

Hver torsdag klokken 20 sendes der et nyt afsnit af 'Løvens hule' på DR1.