Når fysiske butikker lukkes, og leverancer fra flere lande udebliver, så er det ikke nemt at holde forretning. Læs, hvordan Christian Arnstedt er kommet igennem corona-situationen indtil videre.

Allerede i februar før nedlukningen af Danmark stod det klart for det nye medlem af ‘Løvens Hule’-panelet, Christian Arnstedt, at corona-krisen kom til at volde problemer i nogle af hans virksomheder. Han havde netop investeret 300.000 kroner for 20 procent af mor og datter-virksomheden ‘O’TAY’ – med Vivian og Stephanie Seedorf ved roret – hvis webshop sælger modetøj til kvinder. Efter nedlukningen i mange lande på flere kontinenter svigtede vareleverancerne imidlertid fra den ene dag til den anden.

»Det ramte hårdt, da de løb tør for varer og derfor ikke havde noget at sælge i hovedparten af marts,« fortæller Christian Arnstedt til HER&NU.

»Det var en stor udfordring, men den er løst nu og salget ligger på et meget pænt niveau,« fastslår han videre.

Også andre af den 31-årige investorens virksomheder er sluppet nådigt gennem krisen efter omstillinger. For eksempel hans største og bedste forretning ‘Nordgreen ure’, der primært sælges i nogle af de lande, hvor virussen fylder mindre end i Danmark.

»Vi var heldige at have en meget stor salgsandel på online, hvilket er mindre ramt af Covid-19 end den fysiske handel,« supplerer Christian Arnstedt og nævner også solbrilleforretningen ‘MessyWeekend’, der i første omgang mistede meget, da salget foregik gennem butikker, som blev lukket, hvorefter online-aktiviteter iværksattes.

»Men de har fået sig omstillet godt, så det går fint nu,« siger Christian Arnstedt, der har oplevet lignende scenarier med ‘Løvens Hule’-investeringerne i lampefirmaet ‘Wallpipe’ og hunde-produktet ‘Siccaro’, som også har genvundet noget af det tabte via online-salg. Samlet set forventer Christian Arnstedt, at ride bølgen af og komme rimelig godt igennem Covid-19 krisen.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.