I seneste sæson af 'Løvens Hule' trådte virksomheden Locked ind foran løverne, og det var en god idé.

Her slog investorerne Jan Lehrmann og Mia Wagner nemlig til, da de smed én million kroner mod at få 20 procents ejerskab i virksomheden, der gør sig i såkaldte 'escape rooms'.

Men som så mange andre virksomheder er Locked også blevet påvirkeret af coronapandemien.

»Det har været et meget udfordrende år, hvor vi faktisk startede ud med at være tvangslukket i fem måneder. Heldigvis havde vi et rigtig godt efterår, hvor vi fik bevis på at danskerne, corona til trods, er vilde med gode oplevelser sammen,« fortæller Martin Høeg og Anna Grantland, som står bag virksomheden, i en pressemeddelse.

Men på trods af disse udfordringer kom Locked ud af 2021 med et overskud på mere end tre millioner kroner.

Og de skal investeres i yderligere vækst, da målet er, at de inden for to år skal have tredoblet virksomhedens størrelse og have mere end 300.000 gæster årligt. Det skal ske med særlige container-escape rooms.

Investeringerne betyder også, at Locked planlægger at udvide til en ny landsdel, nemlig Sjælland, hvor der inden sommeren skal stå tre nye afdelinger klar.

Indtil nu har virksomheden haft syv afdelinger i Aarhus, Odense, Kolding, Esbjerg, Randers, Holstebro og Herning.

Jan Lehrmann fortryder da heller ikke, at han smed penge i virksomheden.

»Hos Lehrmann Ventures elsker vi at arbejde sammen med Anna og Martin. De er kæmpe ildsjæle. De evner at holde fokus på den gode kundeoplevelsen hver dag, samtidigt med de hele tiden udvikler vores escape room oplevelse til at blive endnu bedre.«