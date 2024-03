2023 har ikke været et fantastisk år for firmaet Barons, der blev kendt fra 'Løvens hule'.

Skjortefirmaet har netop udsendt deres nyeste regnskab, og her skriver de selv, at der har været tale om et utilfredsstillende resultat for året.

Firmaets resultat efter skat udgør da også et underskud på 2.472.613 kroner.

Sidste år havde man et lille overskud på 84.748 kroner.

'Ledelsen anser årets resultat for ikke tilfredsstillende. Årets resultat er påvirket af en række begivenheder såsom stigende råvarepriser, inflation, valutakurs påvirkninger, investeringer i markedsføring, og distribution samt etablering af egen butik,' lyder det i ledelsesberetningen.

Men selvom det ikke har været et tilfredsstillende år for virksomheden, der har investorer som Jacob Risgaard og Anders Holch Povlsen i bestyrelsen, er der stadig over tre millioner i egenkapital i firmaet.

Iværksætter Joachim Baron Latocha fra skjortevirksomheden Barons. Han var med i Løvens Hule, hvor han takkede nej til et rekordhøjt bud. Foto: Linda Kastrup Vis mere Iværksætter Joachim Baron Latocha fra skjortevirksomheden Barons. Han var med i Løvens Hule, hvor han takkede nej til et rekordhøjt bud. Foto: Linda Kastrup

Joachim Latocha, der er direktør og stifter af Barons, medvirkede i 'Løvens hule' i 2020.

Her fik han et rekord højt tilbud på 15 millioner kroner fra Jesper Buch, som han valgte at sige nej til.

Det gjorde han, fordi Jesper Buch foreslog at købe hele virksomheden.

I stedet blev det et ja til Jacob Risgaard, der købte ti procent af Barons for 750.000 kroner.

I 2020 var der da også liv og glade dage i firmaet, da man lavede sit hidtil største overskud på lige over fem millioner kroner.

Joachim Latocha lagde heller ikke skjul på, at han var meget glad for at have medvirket i programmet.

»Vi har vokset forretningen med cirka fire gange siden 'Løvens hule'. Det vil sige, at vi vokser profitabelt, samtidig med at vi tager ved lære af resten af modeverdenen,« fortalte han til B.T.

Siden er det gået nedad med indtjeningen for selskabet, der i år så indgav deres første negative resultat nogensinde.