Sjette sæson af programmet 'Løvens hule' løber i øjeblikket over skærmen, og torsdag efter torsdag ser vi håbefulde iværksættere præsentere deres ofte gode ideer for 'løverne'.

Programmet har over årene vokset sig langsomt større, og forrige uge slog det selveste 'X Factor' på seertal – hele 820.000 tunede ind for at se Jesper Buch, Jacob Risgaard og co. Og det forstår man godt.

For 'Løvens hule' er et af de allerbedste underholdningsformater på tv lige nu.

Konceptet holder for det første fuldstændigt. 'Løvens hule' er jo på mange måder et rent talentprogram, men i modsætning til eksempelvis 'X Factor' investerer man sig her i deltagerne på en helt anden måde.

I 'X Factor' ved vi efterhånden godt, at deltagerne er nogle, vi hepper på og holder med, mens ‘X Factor’ står på. De er sjældent, vi efterfølgende køber og hører deres musik – kun Citybois og Martin har vel egentlig opnået det.

Men i ‘Løvens hule’ er det anderledes. Gennem sæsonerne har man efterhånden fået luget ud i de alt for fjollede opfindelser og dingenoter for til gengæld at give mere plads til de ekstremt dygtige iværksættere, hvoraf mange har succesfulde forretninger allerede, når de stiller sig foran 'løverne'. Det har vi set i denne sæson med eksempelvis Bare En T-shirt, træningstøjmærket Eyda eller malerdrengene fra Decofarver. Det gør, at man er interesseret i deres succes på en anden måde, måske endda tjekker produkterne ud og også tager deltagerne alvorligt i 'virkelighedens kontekst'. Balancen her er dog vigtig, for med programmets store succes kan en medvirken også 'bare' være en nem måde at få gratis reklame i tv, og den fornemmelse kan man da også af og til få med enkelte af virksomhederne.

Udover et fremragende koncept er 'Løvens hule' i den grad også en succes i kraft af de fem løver.

For Jesper Buch, Jan Lehrmann, Mia Wagner, Christian Arnstedt og Jacob Risgaard er ikke bare dygtige forretningsfolk og iværksættere selv – de er også hamrende gode tv-personligheder.

Investorerne fra 'Løvens hule'. Foto: DR / Per Arnesen Vis mere Investorerne fra 'Løvens hule'. Foto: DR / Per Arnesen

Jesper Buch har siden programmets fødsel også været dets ubetingede stjerne. Han er en selvgjort mand, der fra kælderen i Kolding har bygget et millionimperium gennem først Just Eat og siden et hav af andre virksomheder. Han er selv den gode historie, som de håbefulde iværksættere håber på at blive. Og så giver han smæk for skillingen.

Buch siger tingene lige ud af posen. Han begejstres, men han skælder også ud, når deltagerne ikke har forberedt sig ordentligt. På mange måder besidder han samme star quality som Thomas Blachman – når de taler, så lytter man. Både fordi de er alfahanner, der tiltrækker sig opmærksomhed, siger tingene ligeud, og fordi de begge – for det meste – ved, hvad de snakker om.

Det sker ikke sjældent i 'Løvens hule', at vi ser en gruppe unge fyre, der med lys i øjnene fortæller, at de har læst alle Jesper Buchs bøger og besøgt ham til flere foredrag.

Han er en iværksætterrockstjerne – og i en tid, hvor realityformater har fået mange unge til at drømme om kendthed for kendthedens skyld, er det en befrielse at se folk, der rent faktisk har skabt noget, kan noget og giver ungdommen lyst til at stramme sig an.

Men Buch er ikke alene om at gøre det godt. Jacob Risgaard blev sidste år en del af programmet, og han har om nogen vist, at han besidder en evne til at brage igennem på tv-skærmen.

Med sin nordjyske lune, et væld af halvdårlige jokes og stikpiller til Jesper Buch er Risgaard en gave til programmet.

Han og Jesper Buch har opbygget en form for had-kærligheds-tv-forhold, som simpelthen er en fryd at se på. Man får virkelig lyst til at drikke en øl med de to.

Tak til den caster på DR, der opdagede dét match.