Når iværksættere præsenterer deres virksomheder i DR-programmet 'Løvens hule', skal deres værdiansættelser være i orden, hvis de fem dommere skal være interesseret i at give dem en investering.

Det fik Ann Sofie Forssling og Jakob Forssling at føle i torsdagens afsnit af programmet. De værdiansatte deres virksomhed, Caffi, til 20 millioner kroner, og det forstod dommerne ikke meget af.

Jesper Buch syntes, at de forsøgte at tage røven på ham, mens Jacob Risgaard havde svært ved at tage situationen seriøst. Og Buch fortæller til B.T., at han stadig ikke forstår værdisættelsen:

»Jeg synes, det er uanstændigt at komme og bede om så mange penge. Så beder man selv om kritik, og det er mangel på situationsfornemmelse. Det er faktisk useriøst.«

44-årige Jesper Buch er med i 'Løvens Hule' for femte sæson i træk. Foto: Linda Kastrup

Den 44-årige grundlægger af Just-Eat sammenligner situationen med 'X Factor':

»Det er ligesom med 'X Factor', hvor der altid kommer nogle, der ikke kan synge. Jeg kan godt se, at det er underholdende for seerne, men for os professionelle er det meget frustrerende.«

Selvom dommerne mente, at 20 millioner var alt for meget for Caffi, så mener Ann Sofie Forssling og Jakob Forssling stadig ikke, at det var forkert:

»Vi havde researchet os frem til de 20 millioner ved at se på en masse data, og vi holder derfor fast i, at det var den rigtige værdiansættelse,« siger de til B.T.

Ann Sofie Forssling og Jakob Forssling står bag virksomheden Caffi.

Caffi er en virksomhed, der har udviklet et produkt, der skal fjerne grumsen i bunden af stempelkaffe. Ejerne erkender dog, at de ikke har lavet en værdiansættelse før:

»Vi har ikke gjort det før, så hvis eksperter synes, den er for høj, må vi jo bøje os i støvet. Men det betyder ikke, vi ville sænke den, hvis vi skulle deltage igen. Vi tror nemlig så meget på det her.«

En af de nye dommere i 'Løvens hule' Jacob Risgaard siger til B.T., at han deler Jesper Buchs holdning:

»Jeg synes, det var svært at tage seriøst. Derudover synes jeg, at det er en del af charmen med grums i stempelkaffen.«

Jacob Risgaard er for første gang dommer i 'Løvens Hule'.

Den 42-årige medejer af Coolshop påpeger, at Ann Sofie Forssling og Jakob Forssling havde vurderet værdien af Caffi på et forkert grundlag:

»De 20 millioner kommer af, at markedet har det potentiale. Men du skal værdiansætte efter, hvad virksomheden har leveret, og der havde de lavet omkring 400.000.«

Jesper Buch siger, at værdiansættelsen skulle have været på en million kroner, hvis han overhovedet skulle have overvejet at investere, mens Jacob Risgaard fortæller, at han aldrig ville investeret i Caffi.

'Løvens hule' kører på sin femte sæson, og det nyeste afsnit kan ses hver torsdag fra klokken 20.00 på DR.