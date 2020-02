»Da jeg var barn, havde jeg for eksempel ondt i maven af, om vi egentlig havde råd til min pony, og om den pludselig skulle sælges.«

Nogle måneder var der penge, og andre måneder var der ikke så mange i 32-årige Louise Holms barndomshjem. Hendes egen far var nemlig iværksætter og selvstændig, og Louise Holm har af samme grund mærket på egen krop, hvor usikkert iværksætterlivet kan være.

Derfor lå det ikke i kortene, at Louise Holm selv skulle springe ud som iværksætter.

Alligevel stod hun torsdag aften ansigt til ansigt med de fem investorer i DR-programmet 'Løvens hule'. Spændt ventede hun på dommen: Kunne de se en værdi i hendes virksomhed?

B.T. har fulgt Louise Holm en dag i hendes hektiske iværksætterliv. I videoen fortæller hun om sin far, om sin barndom, og om hvordan hun selv balancerer rollen som iværksætter med rollen som mor.

Louise Holm, der til daglig bor på Falster med sin mand og to døtre, startede virksomheden SalesStyling i 2016.

Hun har specialiseret sig i boligindretning med salg og udlejning for øje.

Direktør i Freeway-koncernen Mia Wagner investerede 1,4 millioner kroner for 50 procent af virksomheden. Investeringen fra 'løven' kom primært på baggrund af en solid vækst, som lå på 400 procent efter de første tre år. I 2019 omsatte SalesStyling for cirka 4,6 millioner kroner.

Løverne kunne se en værdi i Louise Holms virksomhed. Selv mener hun, at der er fem gode grunde til, at hun er lykkedes:

Hendes drive. Hendes tidligere erfaringer. Klare fravalg. Benhårde prioriteringer. Gode mennesker i hendes liv.

1: Født med et kæmpe drive

»Jeg har fået at vide af investorerne, at jeg er en lille isbryder. Jeg har aldrig tænkt så meget over det, men jeg er født med et kæmpe drive. Jeg tager ikke et nej for et nej, og jeg får tingene til at ske.«

Det første halve år arbejdede Louise Holm stadig som handicaphjælper, og når hun havde fri klokken syv om morgenen efter en nattevagt, kørte hun til møder i København. Inden hun fik råd til medarbejdere, slæbte hun også selv møblerne op til lejlighederne.

2: McDonald's-formlen

»Jeg er nok blevet lidt hjernevasket fra min tid på McDonald's, hvor alle processer og fremgangsmåder var nedskrevet til mindste detalje. En Big Mac i Jylland er magen til en Big Mac på Sjælland, og selvfølgelig skal to huse ikke indrettes ens, men andre ting kan vi godt sætte på formel. Når vi møder nye kunder, skal vi for eksempel altid give hånd, tage skoene af og have en godbid til hunden.«

3: Modet til at sige nej

»Fra starten af turde jeg sige nej til opgaver, selvom jeg kunne få ondt i maven over, om telefonen ville ringe igen. Men jeg vil ikke gå på kompromis med opgaverne. Kalenderen endte altid med at blive fyldt, og det tror jeg skyldes, at folk har fået en god service.«

4: Business og babyer

»Det er benhård prioritering. Jeg træner ikke, går ikke til ridning, og jeg læser ikke længere end bog. Når børnene er lagt i seng, sidder min mand og jeg tit og arbejder i stedet for at se noget i fjernsynet. Til gengæld er weekender og ferier forholdsvis hellige, og så bliver jeg rigeligt stimuleret af mit arbejde, så jeg har ikke brug for så meget mere.«

5: Bag enhver succesfuld kvinde står en forstående mand

»Det har været en kæmpe omvæltning for min mand. Før var det mig, der gik hjemme og lavede mad hver dag, og nu er det næsten kun ham, der laver mad. Succesen var ikke gået lige så stærkt, hvis jeg ikke havde opbakning fra min mand. Vi er priviligeret, fordi min mand også er selvstændig, og derfor kan vi planlægge vores kalendere efter hinanden og familien.«