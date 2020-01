Lisbeth Grove Mikkelsen skuffede især iværksætterstjernen Jesper Buch, men også Jan Lehrman og hans iværksætterhåb Palle, da hun takkede nej til et samarbejde i 'Løvens hule'.

»Men den er ikke lukket endnu. Jeg synes stadig, det lyder interessant, og det kan da godt være, jeg skal snuppe en kop kaffe med Palle,« siger hun til B.T.

Randrusianeren imponerede 'løverne' med sit lampefirma WallPipe og gik fra DR1-programmet med en investering fra business-talentet Christian Arnstedt. Efter at have lokket ham med sin taktik.

Men da hun gik på HF, lå det ikke ligefrem i kortene, at hun en dag skulle blive virksomhedsejer. Hun var efter eget udsagn meget introvert og regnede ikke med, at hun overhovedet skulle få en uddannelse. Men under en fraværssamtale på skolen fik hun talt sig frem til, at hendes kreative evner måske egnede sig meget godt til en uddannelse som serviceøkonom.

Lisbeth Grove Mikkelsen, hendes kæreste Stine og Christian Arnstedt. Foto: Per Arnesen Vis mere Lisbeth Grove Mikkelsen, hendes kæreste Stine og Christian Arnstedt. Foto: Per Arnesen

Her blev studiestarten dog en hård periode for Lisbeth Grove Mikkelsen, som på daværende tidspunkt netop havde købt hus og boede alene med to børn. Hun prioriterede at give sine børn mad på bordet, så der var ikke også råd til lamper. Men da hendes søn til sidst brokkede sig over, at han ikke kunne se sin aftensmad, fik hun en idé om at lave to billige lamper af kasserede vandrør.

Den ene solgte hun på Facebook med stor succes og opmærksomhed. Og kort efter blev hun kontaktet af et hotel, som ville købe 65 styk. Og så fik Lisbeth Grove Mikkelsen travlt med at stifte firma.

Fredag aften på DR1 gik hun ind foran løverne og søgte 75.000 kroner for 10 procent af sin virksomhed. Men hun endte med at afgive 45 procent for 300.000. Altså en betydeligt større andel, end hun havde spillet ud med.

Men iværksætteren blev ikke snøret. Tværtimod 'snød' hun dem til at byde.

Lisbeth Grove Mikkelsen. Foto: WallPipes Vis mere Lisbeth Grove Mikkelsen. Foto: WallPipes

»Det var min taktik fra starten. Jeg havde hjemmefra tænkt, at jeg ville afgive op til 49 procent, men jeg lagde ud med et meget lavt beløb for ikke at skræmme dem. Så håbede jeg, at de ville bide på. Og det gjorde de jo.«

Det er sjældent, en håbefuld iværksætter giver afkald på så stor en andel af sit firma i 'Løvens hule', men for Lisbeth Grove Mikkelsen handlede det ikke om ejerandele eller penge. Det 'handler om rejsen', fortæller hun, og om at få garvede kræfter til at hjælpe sig med sparring.

»Og jeg vil sige, at Christian knokler for sine 45 procent. Han kan ringe døgnet rundt, og vi snakker sammen flere gange om ugen. Han har bl.a. hjulpet med at lave vores webshop,« siger Lisbeth Grove Mikkelsen, som er blevet forsikret om, at den ikke går ned, når interessen forhåbentlig stiger eksplosivt, efter WallPipes er blevet nævnt i bedste sendetid på DR1.

Trods investeringen er det stadig Lisbeth Grove Mikkelsen selv, der samler lamperne i sit værksted. Hun har dog siden fået et par praktikanter, som hjælper til i ny og næ, fortæller hun.

Og apropos værksted – så var især kendis-iværksætteren Jesper Buch ganske opsat på, at hans 'med-løve' Jan Lehrman skulle investere i WallPipes.

I sidste sæson købte han sig nemlig ind i iværksætteren Palles firma Kabeltromlen, som producerer møbler af genbrugstræ. Og Jesper Buch mente, at de burde slå pjalterne sammen og dele både værksted og erfaring.

Det takkede Lisbeth Grove Mikkelsen dog nej til. Hun var nemlig i forvejen interesseret i en investering fra Christian Arnstedt, da han har den erfaring inden for online-salg, som hun søgte.

»Men jeg holder muligheden (for et samarbejde med Palle, red.) åben,« siger hun.